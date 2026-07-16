Argentina e Lautaro Martinez in finale: per la 12ª volta di fila l'Inter avrà un giocatore nell'ultimo atto dei Mondiali

La vittoria dell’Argentina contro l’Inghilterra fa sorridere anche l’Inter. Per la 12esima edizione consecutiva dei Mondiali, infatti, il club nerazzurro avrà almeno suo rappresentante in finale. Ai Mondiali 2026 sarà il capitano Lautaro Martinez a rappresentare i nerazzurri, marcatore del gol decisivo nei minuti di recupero in semifinale.
Una striscia che prosegue ininterrottamente dal 1982, iniziata con il successo dell’Italia nella finale in Spagna contro la Germania.
Il record era detenuto insieme al Bayern Monaco, che aveva in Harry Kane il proprio rappresentante in semifinale. Con la sconfitta degli inglesi, il club tedesco interrompe la serie a 11 finali Mondiali consecutive con un suo rappresentante fra i protagonisti.
Tutti gli interisti nelle finali ai Mondiali al 1982 al 2026:
- 1982: Altobelli, Oriali e Bergomi
- 1986: Rummenigge
- 1990: Brehme, Matthaeus e Klinsmann
- 1994: Berti
- 1998: Ronaldo e Djorkaeff
- 2002: Ronaldo
- 2006: Materazzi
- 2010: Sneijder
- 2014: Palacio, Campagnaro e Alvarez
- 2018: Brozovic e Perisic
- 2022: Lautaro Martinez
- 2026: Lautaro Martinez