Futuro Ct della Nazionale: perché i club di Serie A vogliono Antonio Conte

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, soprattutto per l’ex tecnico del Napoli pesava il totale appoggio dei club di Serie A, che nei mesi scorsi hanno individuato in Giovanni Malagò l’uomo giusto come nuovo presidente della FIGC . L’ex numero uno del CONI però potrebbe andare contro i desiderata, anche se mai manifestati pubblicamente, delle società che lo hanno sponsorizzato nella corsa alla poltrona di capo del calcio italiano.

Il nome di Andrea Pirlo sembra ormai quello scelto dal Direttore tecnico della Nazionale Paolo Maldini, coadiuvato dall’advisor Leonardo , come quello giusto per aprire il nuovo ciclo della Nazionale . Con la nomina dell’ex centrocampista di Milan e Juventus sembra decadere, quindi, la possibilità di un ritorno in azzurro di Roberto Mancini e Antonio Conte .

Se poi alla fine, come sembra, sarà Pirlo il prescelto di Maldini, a cui Malagò ha dato piena fiducia, non ci sarà nessun veto da parte della Serie A . Inoltre, la metodologia individuata dal presidente federale per arrivare alla fumata bianca, di fatto, ha escluso fin da subito le componenti del governo del calcio da pareri o considerazioni. Un bene, oltre che una novità, pensano in tanti. Un rischio, la risposta di alcuni. Certamente la fiducia in Malagò non cadrà per la sola nomina di Pirlo come Ct, in attesa dei risultati, con i primi impegni che saranno già a settembre in Nations League .

Ma come mai i club di Serie A vogliono Conte sulla panchina della Nazionale? Nella loro opinione, il tecnico salentino rappresenta tutti i valori giusti per rialzare le sorti azzurre, capace di trasmettere adrenalina, orgoglio, calcio in un niente: una sorta di garanzia di successo nell’immediato, per quanto sia possibile, e garanzia di eredità quando esce di scena.

Nel frattempo, Conte continua ad attendere vista la sua totale apertura in un ritorno in Nazionale, ma in questo momento le sue chance sono realmente poche con tutto che fa pensare come sia Pirlo, che tra l’altro ha allenato alla Juve, l’uomo scelto da Maldini. Infine, il 23 giugno è in programma l’Assemblea della Lega Calcio Serie A, a cui molto probabilmente parteciperà Malagò stesso.

Al suo fianco, inoltre, ci sarà Maldini e i due potrebbero essere accompagnati dal nuovo commissario tecnico appena nominato – che aprirà quindi un quadriennio con vista sui Mondiali 2030 – in una sorta di incontro ufficiale con i club di Serie A. Un faccia a faccia che potrebbe servire anche per rinsaldare nuovamente le intenzioni di tutti di remare nella stessa direzione, anche se sulla panchina della Nazionale non ci sarà quell’Antonio Conte che da sempre rappresenta il preferito delle società del massimo campionato.