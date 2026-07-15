Koné nel mirino del ManUTD: quanto vale a bilancio e la possibile plusvalenza per la Roma

Al momento, il club più interessato al francese è il Manchester United anche in virtù dell’affare Ederson definitivamente saltato con l’Atalanta. Un interessamento che è pronto a diventare una vera e propria trattativa, tanto da spingere un ex bandiera Red Devils come Rio Ferdinand ad annunciare, tramite il proprio canale Youtube, un’ intesa con il club capitolino per circa 45 milioni di sterline, cifra che al cambio attuale corrisponde a poco più di 52 milioni di euro .

Il futuro di Manu Koné si allontana sempre più da Trigoria. Il centrocampista francese, tra i protagonisti della cavalcata giallorossa che ha portato alla qualificazione in Champions della squadra di Gian Piero Gasperini, è finito nel mirino dei top club europei, anche in virtù di un Mondiale disputato con la Francia da pseudo-titolare.

Tralasciando per un attimo le parole dell’ex capitano dello United, l’operato della Roma da inizio di questo calciomercato conferma come sia necessario vendere, ma di sicuro i Friedkin non hanno intenzione di svendere i propri calciatori, a maggior ragione se si parla di assoluti titolari come lo stesso Koné, che ha dalla sua anche il fattore età, essendo nato nel 2001.

Ma, come ribadito da Gian Piero Gasperini, la Roma ha necessità di risanare il proprio bilancio, visto che la qualificazione in Champions League non basterà. Inoltre, il club giallorosso è stato recentemente multato dalla UEFA per un costo rosa più alto del limite imposto dal massimo organismo del calcio europeo pari al 70% dei ricavi di un club.

Roma cessione Koné – Il valore a bilancio

Tornando a Koné, per portarlo a Trigoria dal Borussia Monchengladbach nel giugno 2024 la Roma ha speso, come si legge nel bilancio giallorosso 2023/24, 18,974 milioni di euro. Considerando che il centrocampista francese ha firmato un contratto di cinque anni fino al 2029, al 30 giugno 2025 il suo valore a bilancio è sceso a 15,756 per una quota di ammortamento pari a 3,217 milioni.

Facendo una previsione al 30 giugno 2026, e considerando che la quota di ammortamento sui cinque anni è pari a 3,8 milioni, il valore di Koné a bilancio è pari a 11,8 milioni di euro.