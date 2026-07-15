Presentata la nuova maglia del Venezia firmata da NOCTA, la linea di abbigliamento di Drake e Nike

Il Venezia torna in Serie A e lo fa con una nuova identità in campo: oggi è stata svelata la prima maglia 2026/27, realizzata in collaborazione con NOCTA, il brand nato dall’incontro tra Nike e il rapper canadese Drake, che del club veneziano è anche comproprietario. La nuova divisa coniuga gusto retrò e design contemporaneo, esaltando nella loro espressione più pura e riconoscibile i colori sociali del club e reinterpretando in chiave moderna alcuni elementi storici della sua tradizione. Drake non è solo il volto creativo dietro il progetto NOCTA: l’artista è stato tra i protagonisti della raccolta fondi da 100 milioni di euro che ha permesso l’ingresso di un nuovo gruppo di investitori nella proprietà del club, fra cui anche la nuova presidente Francesca Bodie.

Ispirata alle bandiere che, con passione, garriscono al vento in ogni giornata di campionato, la nuova maglia 2026/27 del Venezia, attraverso un linguaggio visivo iconico, tra gusto retrò e design moderno, esalta i colori del Club nella loro espressione più pura, chiara e inconfondibile. Su una base a predominanza nera, bande audaci di arancione e verde attraversano simmetriche il fronte e il retro della maglia, in un gioco di colori, estetico ed iconico, che, da ogni angolazione, valorizza l’identità visiva del Venezia. Il classico colletto da polo, caratterizzato da una lavorazione a costine arancione e verde, si ispira al linguaggio intramontabile delle maglie da calcio classiche mentre i polsini delle maniche rialzati e i dettagli di finitura studiati con cura completano una silhouette che coniuga tradizione e design contemporaneo. La Maglia Home 26/27 e la Maglia Gara Home 26/27 condividono la stessa struttura tecnica di alta qualità, che combina un tessuto performante leggero, inserti laterali in rete traspirante e una vestibilità atletica studiata per garantire le massime prestazioni. A completare la divisa 26/27 pantaloncini e calzettoni abbinati con la stessa attenzione alle prestazioni tecniche e alla coerenza visiva, estendendo il linguaggio stilistico della maglia all’intero look da campo.