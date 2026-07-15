Quasi 3.000 dollari per Inghilterra-Argentina: prezzi dei biglietti aumentati del 12% in tre giorni

Questa sera scopriremo la nazionale che affronterà domenica 19 luglio la Spagna nella finale dei Mondiali 2026. Ad Atlanta si affronteranno Argentina e Inghilterra, in quella che sarà la rivincita a 40 anni di distanza dei quarti di finale di Messico 1986 che consegnò alla storia Diego Armando Maradona.

Uno dei temi più discussi prima e durante la rassegna FIFA è stato il prezzo dei biglietti. E in vista della semifinale Inghilterra-Argentina c’è da registrare un cambio di tendenza rispetto alla prima semifinale Francia-Spagna. Infatti, se per quest’ultima si era fatto notare un calo dei prezzi – dovuti principalmente alla eliminazione degli Stati Uniti dalla stessa parte del tabellone – per la sfida di questa sera invece i prezzi dei tagliandi sono aumentati. A riportarlo è il servizio di monitoraggio TicketData sul portale ufficiale di rivendita messo a disposizione dalla FIFA, con quest’ultima, è bene ribadirlo, che non ha nessuna responsabilità sul prezzo con cui viene messo in rivendita un tagliando. Dall’altro lato, però, le critiche rivolte al massimo organo del calcio mondiale sono arrivate dopo la decisione di adottare una politica dei prezzi dinamici, come mai prima di questa edizione.