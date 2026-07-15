Inchiesta arbitri, le valutazioni dei magistrati: «Pressioni su Rocchi ma non per alterare esito partite»

«Nei limiti del materiale probatorio, tra intercettazioni, pedinamenti e testimonianze, sono state ricostruite interferenze e pressioni solo su alcuni dei casi delle designazioni arbitrali al centro dell’inchiesta. Interferenze e pressioni che, però, sulla base in particolare dei dialoghi captati tra Gianluca Rocchi e altri interlocutori, non dimostrano, perché non ci sono le prove, che fossero oggettivamente finalizzate ad alterare l’esito delle partite». È quanto scrivono i magistrati della Procura di Milano in merito all’inchiesta arbitri che va verso l’archiviazione delle posizioni dell’ex arbitro e designatore Gianluca Rocchi e dell’Inter, iscritta nel registro degli indagati nella serata di ieri e dopo qualche ora archiviata.

«Non è emerso, dunque, alcun sistema strutturato per incidere sulla regolarità dei match e nemmeno alcun contatto diretto e intercettato tra l’allora designatore ed esponenti dell’Inter». Non in tutte le quattro partite finite nel mirino, secondo i pm, ci sarebbero state pressioni per le designazioni, ma anche quando ci sarebbero state – è questo il ragionamento degli inquirenti – non avrebbero avuto le caratteristiche necessarie per configurare il reato di frode sportiva, sulla base della giurisprudenza, tra cui la Cassazione su Calciopoli, della almeno «astratta idoneità» a condizionare la gara.