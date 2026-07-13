Il presidente e il tecnico nerazzurro, infatti, interverranno in conferenza stampa con il classico messaggio di inizio stagione, seguito poi dalle domande dei cronisti presenti. Il tutto si svolgerà a partire dalle 14.30 di oggi presso l’ Inter Training Center di Appiano Gentile .

Oggi, lunedì 13 luglio , si apre ufficialmente la stagione 2026/27 dell’Inter . Per vedere all’opera i calciatori nerazzurri, quelli che hanno partecipato ai Mondiali con le rispettive selezioni torneranno nei ranghi con qualche settimana di ritardo, bisognerà attendere giovedì 16, ma oggi i protagonisti saranno Giuseppe Marotta e Cristian Chivu .

Dove sarà possibile seguire in diretta la conferenza stampa del presidente Marotta e del tecnico Chivu? Il collegamento con il Training Center di Appiano Gentile, come detto, inizierà intorno alle 14.30 e i tifosi nerazzurri potranno seguire ogni singola parola detta dai due protagonisti in conferenza stampa.

La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Inter TV, il canale tematico nerazzurro visibile su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI), ma anche sul sito ufficiale nerazzurro e su tutti i canali digitali ufficiale del club.