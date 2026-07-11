Khalaili all'Inter: il CONI chiede nuovi test per l'idoneità sportiva

Slitta per il momento l’ufficialità del trasferimento di Anan Khalaili all’Inter. Il calciatore non ha infatti ancora ricevuto l’idoneità sportiva da parte del CONI e dovrà sottoporsi a nuovi test all’inizio della prossima settimana.
Le visite mediche effettuate con l’Inter non avrebbero fatto emergere elementi di particolare preoccupazione. Tuttavia, il mancato via libera del CONI ha imposto ulteriori accertamenti e fatto slittare l’ultimo passaggio necessario prima dell’annuncio ufficiale dell’operazione.
Khalaili dovrà dunque attendere ancora qualche giorno prima di essere formalmente considerato un nuovo giocatore nerazzurro. I nuovi test sono previsti all’inizio della prossima settimana e saranno decisivi per ottenere l’idoneità sportiva.
La situazione avrà conseguenze anche sulla presentazione ufficiale della nuova stagione dell’Inter, in programma lunedì. All’appuntamento prenderanno parte il presidente e amministratore delegato dell’area sport Giuseppe Marotta e il tecnico Cristian Chivu.
Marotta e Chivu, però, non potranno ancora presentare ufficialmente Khalaili come un nuovo acquisto del club nerazzurro. L’Inter dovrà prima attendere il completamento degli ulteriori controlli e il conseguente via libera sul piano dell’idoneità sportiva.
Non si tratterebbe, secondo quanto emerso, di uno stop legato alle visite sostenute direttamente con il club, che non avevano destato preoccupazioni. A rallentare l’iter è invece la necessità di effettuare nuovi approfondimenti richiesti prima della concessione definitiva dell’idoneità. L’annuncio di Khalaili è quindi rinviato per il momento, in attesa dell’esito dei test in programma nei prossimi giorni.