Gattuso alla Lazio, dove vedere la conferenza di presentazione in tv e streaming

Dove vedere la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso alla Lazio? Il nuovo allenatore biancoceleste incontrerà ufficialmente i media nella giornata di sabato 11 luglio, al termine delle attività programmate dalla società al Training Center della Lazio. La conferenza stampa di Gattuso nuovo allenatore della Lazio sarà disponibile in diretta su numerose piattaforme, sia in streaming sia in televisione. Un appuntamento particolarmente atteso dai tifosi biancocelesti, che potranno ascoltare le prime parole ufficiali del tecnico dopo il suo arrivo sulla panchina della formazione capitolina.

Conferenza Gattuso Lazio, orario e programma La giornata prenderà il via con le visite mediche e i test atletici svolti sul campo dai calciatori della Lazio. Alle ore 16.00 di sabato 11 luglio il club comunicherà ufficialmente la lista dei giocatori convocati per il ritiro precampionato. Il ritiro della Lazio prenderà il via lunedì 13 luglio presso il Training Center S.S. Lazio. Subito dopo l’annuncio dei convocati si terrà la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, nuovo tecnico biancoceleste. Non è stato indicato un orario preciso per l’inizio dell’incontro con i giornalisti, che si svolgerà comunque a seguire rispetto alla comunicazione della lista dei convocati prevista per le ore 16. Dove vedere la conferenza di Gattuso alla Lazio in streaming La presentazione di Gennaro Gattuso alla Lazio sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale sslazio.it e attraverso l’App ufficiale della società biancoceleste. La conferenza sarà visibile anche sui canali social ufficiali della Lazio. In particolare, la diretta sarà disponibile sulle pagine Facebook e X del club e sul canale YouTube ufficiale della S.S. Lazio. Tra le piattaforme che trasmetteranno l’evento ci sarà inoltre DAZN, offrendo così un’ulteriore possibilità per seguire le prime dichiarazioni del nuovo allenatore della Lazio.