Wimbledon, Paolini Kostyuk in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando come vedere Paolini Kostyuk in streaming gratis, incontro valido per i quarti di finale dello Slam sull’erba di Wimbledon.

Il torneo, iniziato il 29 giugno, è l’appuntamento più atteso della stagione tennistica sull’erba e vede come campione in carica Irina Swiatek (eliminata sorprendentemente da Alex Eala al terzo turno) e che ha visto anche l’uscita della numero uno del ranking WTA Aryna Sabalenka al quarto turno per mano della giapponese Osaka.

Paolini Kostyuk in streaming gratis? Come seguire la sfida

L’incontro tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk, valido per i quarti di finale dello Slam di Wimbledon, si giocherà mercoledì 8 luglio non prima delle ore 14.30.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Se sei abbonato potrai vivere ogni istante dello Slam di Wimbledon comodamente dal tuo dispositivo preferito.