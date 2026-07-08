Dai ministri agli uomini delle istituzioni, appello di Bisignani ai politici per il futuro della Lazio

Partendo dal corteo di protesta andato in scena giovedì 2 luglio, ringraziando chi vi ha preso parte, Bisignani ha ricordato che sabato 11 luglio , alle ore 17.00 al Teatro Manzoni, ci sarà la riunione degli Stati Generali della Lazialità , un’iniziativa nata con l’obiettivo di aprire un confronto sul futuro della Lazio e sul rapporto sempre più difficile tra la società e il suo popolo a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del giornalismo, dello spettacolo, della cultura e dell’imprenditoria, tutti accomunati dalla fede biancoceleste.

Ed è proprio a questo punto nella sua lettera che Bisignani rivolge un pensiero alle personalità politiche di chiara fede laziale che in questi giorni non hanno preso una posizione. «Tuttavia, dal mondo dei tifosi vip biancocelesti, dei parlamentari, degli assessori e dei grandi imprenditori laziali continua ad arrivare un silenzio che comincia a fare rumore – ha sottolineato l’ex giornalista –. Va dato atto al ministro dello Sport AndreaAbodi di avere, nonostante la delicatezza del suo ruolo istituzionale, pronunciato parole chiare sulla protesta: “Comprendo i sentimenti, soprattutto quando sono profondi, sinceri e corretti”. Così come un altro tifoso, l’ex ministro Cesare Previti, 92 anni e un’intera famiglia di laziali, ci tiene a far sapere di essere vicino ai tifosi biancocelesti».

«Anche Alessandro Di Battista ha voluto ribadire la sua lazialità: “Solo i laziali possono capire cosa si sta vivendo”. Ma altri, almeno per ora, sembrano preferire un appoggio più riservato. Sabato avranno un’occasione: noi li aspettiamo agli Stati Generali della Lazio, in presenza oppure in collegamento video. Non per una passerella, ma per ascoltare e, se ne hanno voglia, parlare. Perché ci sono momenti in cui essere assenti non è semplice mancanza: è assenza di coraggio. Ed è giusto, allora, citare chi invece alla manifestazione del 2 luglio c’era e ha scelto di metterci la faccia: il governatore Francesco Rocca, in primis. Poi Francesco Soro, direttore generale del Ministero dell’Economia; Alessandro Ridolfi, direttore generale della Regione Lazio; il duo di comando della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini; Giuseppe Di Capua, presidente dell’antidoping italiana; Umberto Guidoni, segretario generale dell’Ania. Per la parte artistica, l’immenso Tommaso Paradiso e il grande Mattia Briga che, con il suo recente brano Pioverà, rende omaggio alla storia della nostra squadra».

«Presenze che meritano di essere ricordate, proprio perché ce ne sono altre che si fanno notare soprattutto per la loro assenza. Ci sono momenti in cui il confine tra assenza e complicità diventa terribilmente sottile. I cugini romanisti, da questo punto di vista, non hanno mai avuto simili problemi di coscienza. Quando c’è di mezzo la Roma, i loro personaggi pubblici ci mettono la faccia, la voce e, all’occorrenza, anche qualche telefonata. Del resto, nei Palazzi romani la fede giallorossa è una delle poche appartenenze che non ha mai conosciuto crisi di partito. All’epoca, Giulio Andreotti non si limitava certo a dichiararsi romanista. Ricordo bene l’estate del 1983, quando Falcao sembrava destinato all’Inter. La politica si mobilitò e persino il Vaticano, dove la Roma poteva contare su un tifoso d’eccezione come il cardinale Fiorenzo Angelini, entrò nella leggenda di quella trattativa: chiamate, pressioni e perfino rassicurazioni alla madre del campione brasiliano sul fatto che, in fondo, a Roma suo figlio sarebbe stato meglio. Vero, verosimile o semplicemente andreottiano, il risultato fu che Falcao rimase alla Roma. Altri tempi, altri politici. Ma il vizio è rimasto».