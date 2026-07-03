Wimbledon, Sinner Brooksby in streaming gratis? Guarda la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando come vedere Sinner Brooksby in streaming gratis, incontro valido per il terzo turno dello Slam sull’erba di Wimbledon.

Il torneo, iniziato 29 giugno, è l’appuntamento più atteso della stagione tennistica sull’erba e vede come campione in carica Jannik Sinner, in cerca del pronto riscatto dopo il Roland Garros. Come accaduto per lo Slam sulla terra rossa di Parigi, anche per questa edizione di Wimbledon il grande assente sarà Carlos Alcaraz, due volte vincitore del torneo, ma ancora alle prese con un infortunio al polso che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco da diversi mesi.

Sinner Brooksby in streaming gratis? Come seguire la sfida

L’incontro tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby, valido per il terzo turno dello Slam di Wimbledon, si giocherà venerdì 3 luglio non prima delle ore 15.30.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e anche su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Se sei abbonato potrai vivere ogni istante dello Slam di Wimbledon comodamente dal tuo dispositivo preferito.