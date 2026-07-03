Malagò: «Paolo Maldini nuovo Dt Nazionale? Ha tutti i requisiti»

Dopo un iniziale pessimismo, negli ultimi giorni ha ripreso quota, e anche con un certo vigore, la candidatura di Paolo Maldini come nuovo Direttore tecnico della Nazionale. Il pressing del presidente federale Giovanni Malagò sembra che stia facendo breccia nella bandiera milanista che ora sta seriamente valutando di tornare a occupare un ruolo nel calcio, e con i colori azzurri addosso.
Nelle ultime ore, Malagò ha così commentato la situazione intorno a Maldini: «Non posso né confermare, né smentire». Ma in seguito il presidente della FIGC ha aggiunto all’edizione di ieri sera di Tg2 Post: «Posso dire che Paolo Maldini ha requisiti e caratteristiche che gli italiani si aspettano da chi deve svolgere questo incarico».
Una porta più che aperta per Maldini, che da sempre viene definito la primissima scelta di Malagò per il nuovo di Dt della Nazionale. Massimo riserbo invece da pare del presidente FIGC per quanto riguarda il capitolo commissario tecnico, che sembra essere una vera e propria maratona fra due possibili ritorni: da una parte Roberto Mancini e dall’altra Antonio Conte.
«Sono mortificato nel non poter dare un nome – ha commentato Malagò sempre su Rai 2 –. In questi giorni mi sono reso conto dell’adagio secondo cui in Italia ci sono 60 milioni di allenatore. A torto o a ragione, il presidente della Federazione sceglieva in grande solitudine l’allenatore e magari all’interno. Oggi, data l’esigenza, si deve andare sul mercato. Non mi manca il coraggio ma voglio appoggiarmi a qualcuno che ne sa più di me, come il Dt che può diventare il presidente del Club Italia. Sono molto vicino a questa persona e con questa persona iniziamo a fare la scelta del Ct». Sempre nella giornata di ieri, Malagò, ha garantito come le questioni riguardanti il Direttore tecnico e il Ct saranno risorse nel giro di una settimana, così da poter aprire un nuovo ciclo per il rilancio della Nazionale.