Malagò: «Paolo Maldini nuovo Dt Nazionale? Ha tutti i requisiti»

Dopo un iniziale pessimismo, negli ultimi giorni ha ripreso quota, e anche con un certo vigore, la candidatura di Paolo Maldini come nuovo Direttore tecnico della Nazionale. Il pressing del presidente federale Giovanni Malagò sembra che stia facendo breccia nella bandiera milanista che ora sta seriamente valutando di tornare a occupare un ruolo nel calcio, e con i colori azzurri addosso.

Nelle ultime ore, Malagò ha così commentato la situazione intorno a Maldini: «Non posso né confermare, né smentire». Ma in seguito il presidente della FIGC ha aggiunto all’edizione di ieri sera di Tg2 Post: «Posso dire che Paolo Maldini ha requisiti e caratteristiche che gli italiani si aspettano da chi deve svolgere questo incarico».