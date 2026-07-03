Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli: l'ingaggio del tecnico livornese in azzurro

L’ufficialità è arrivata dopo qualche settimana di attesa per via del mancato accordo sulla rescissione consensuale dell’allenatore con il Milan.

Di
Luca Cosentini
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Massimiliano Allegri (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Dopo qualche settimana d’attesa, ora è diventato ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo la società azzurra attraverso il proprio sito ufficiale, ma anche il consueto post sul proprio profilo X del patron Aurelio De Laurentiis. «Benvenuto Max!», le poche parole scritte dal presidente azzurro.

Riparte subito, come previsto, la carriera del tecnico livornese dopo l’esonero dal Milan in seguito al mancato raggiungimento della qualificazione in Champions League all’ultima giornata. Competizione che comunque Allegri potrà giocare con la sua nuova squadra, per cui è pronto a mettersi al lavoro grazie alla firma di un contratto fino al 30 giugno 2029.

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Detto della durata, quale sarà l’ingaggio di Allegri all’ombra del Vesuvio? Secondo le indiscrezioni di stampa, il tecnico livornese percepirà uno stipendio sulla falsa riga di quello avuto la scorsa stagione al Milan.

Allegri, quindi, avrà un ingaggio da 4,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni. La cifra, tradotta al lordo, corrisponde a circa 8,33 milioni all’anno, il costo che il Napoli dovrà dunque sostenere nella prossima stagione. Dopo una attesa abbastanza lunga, ecco che il nuovo corso del Napoli è quindi pronto a partire.

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