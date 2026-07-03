Inchiesta escort: Bastoni non si presenterà davanti ai pm. Ascoltati Bonifazi e Maldini jr

Nella giornata di ieri sono iniziate le audizioni degli inquirenti in merito all’inchiesta escort che vede coinvolta la Ma.De Milano, società che avrebbe organizzato serate con escort e droga della risata per clienti vip, tra cui calciatori di Serie A, in locali alla moda milanesi e alberghi di lusso.

Proprio per questo, sono stati sentiti in una caserma della Guardia di Finanza, come testimoni, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi, mentre oggi sarà il giorno di Riccardo Calafiori. Non si presenterà invece Alessandro Bastoni, accusato nei giorni scorsi di prostituzione minorile per possibili rapporti sessuali a pagamento con una ragazza di 17 anni e otto mesi nel 2020. Il difensore dell’Inter si avvarrà della facoltà di non rispondere, come ha annunciato il suo legale Salvatore Scuto. La ragazza, ascoltata nei giorni scorsi come testimone, ha negato di aver avuto rapporti con il calciatore classe 1999.