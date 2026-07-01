Il Wanda Group , uno dei conglomerati immobiliari più grandi del mondo, è stato condannato a versare 1,75 miliardi di yuan (pari a 226,5 milioni di euro al cambio corrente) a Suning , ponendo così fine a una disputa durata anni legata al fallito collocamento in Borsa della divisione di gestione immobiliare del gruppo di Dalian. La sentenza è stata emessa dal tribunale Nanchino. A riportarlo è Bloomberg.

Nel 2018 Suning aveva aderito a un consorzio che aveva investito 34 miliardi di yuan (pari a più di 4 miliardi di euro) per acquisire una partecipazione del 14% in Wanda Commercial Properties, in previsione della quotazione sul mercato interno della società di gestione immobiliare. Dopo il fallimento dell’IPO, nel 2024 Suning ha avviato un procedimento arbitrale contro Wanda per recuperare il proprio investimento di 5 miliardi di yuan (oltre 630 milioni di euro).

La controversia si è inasprita nel 2021, quando Wanda ha lanciato la piattaforma di gestione immobiliare Zhuhai Wanda Commercial Management Group Co. con l’obiettivo di quotarla alla Borsa di Hong Kong insieme a nuovi investitori. Suning ha sostenuto che Wanda avesse violato un accordo di riacquisto delle quote sottoscritto nel 2018, ma mai reso pubblico, chiedendo la restituzione del proprio investimento. Wanda ha negato ogni responsabilità e, secondo un documento depositato da Suning nel 2025, la commissione arbitrale cinese per il commercio internazionale ha respinto la richiesta di rimborso avanzata dallo stesso gruppo ex proprietario dell’Inter.