Ufficiale, Palestra al Chelsea: è la plusvalenza più alta di sempre per l'Atalanta

Adesso è ufficiale. Marco Palestra è un nuovo calciatore del Chelsea. Il laterale italiano – che nella passata stagione ha giocato in prestito al Cagliari – ha firmato con il club londinese un contratto della durata di sette anni. L’accordo sarà valido a partire dalla stagione 2026/27 e fino al termine della stagione 2032/33, con Palestra che si troverà alla corte di Xabi Alonso, nuovo allenatore dei Blues.
L’acquisto di Palestra da parte del Chelsea è stato definito nelle scorse settimane. Il laterale sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, ma l’inserimento dei Blues ha cambiato le carte in tavola. Con un’offerta da 57 milioni di euro più bonus all’Atalanta e un ricco ingaggio per il calciatore (5 milioni di euro netti, secondo le indiscrezioni), il club di Todd Boehly è riuscito a mettere le mani sul difensore.
Atalanta plusvalenza Palestra – Operazione record per i bergamaschi
Ma come impatterà l’operazione Palestra sui conti dell’Atalanta? Quanto incasserà il club nerazzurro? E a quanto ammonterà la plusvalenza? Se i 57 milioni di parte fissa saranno confermati dai dati di bilancio, per il club orobico si tratterà della plusvalenza più alta della propria storia, superando anche quella fatta registrare con la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United, pari a 53,2 milioni di euro. Come emerge dal bilancio al 30 giugno 2025 consultato da Calcio e Finanza, il valore residuo di palestra era pari a zero, dal momento in cui il laterale è un prodotto del settore giovanile.
Questo significa che l’Atalanta farà registrare una plusvalenza secca che ammonterà a 57 milioni di euro. Un dato che posizionerà Palestra al primo posto di questa particolare classifica, davanti a Hojlund e – in attesa di capire le cifre esatte dell’affare Ederson-Manchester United – all’olandese Teun Koopmeiners, ceduto alla Juventus nell’estate del 2024.
Atalanta plusvalenza Palestra – La classifica
Di seguito, la classifica in attesa dell’ufficialità delle ultime operazioni (*cifre non ufficiali):
- Marco Palestra (Chelsea) – 57 milioni di euro*
- Rasmus Hojlund (Manchester United) – 53,2 milioni di euro
- Teun Koopmeiners (Juventus) – 44,5 milioni di euro
- Ederson (Manchester United) – 43,4 milioni di euro*
- Mateo Retegui (Al Qadsiah) – 40,8 milioni di euro
- Dejan Kulusevski (Juventus) – 34,3 milioni di euro
- Cristian Romero (Tottenham) – 33,8 milioni di euro
- Ademola Lookman (Atletico Madrid) – 31 milioni di euro*
- Robin Gosens (Inter) – 24,1 milioni di euro
- Amad Diallo (Manchester United) – 20,4 milioni di euro