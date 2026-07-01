Ufficiale, Palestra al Chelsea: è la plusvalenza più alta di sempre per l'Atalanta

Adesso è ufficiale. Marco Palestra è un nuovo calciatore del Chelsea. Il laterale italiano – che nella passata stagione ha giocato in prestito al Cagliari – ha firmato con il club londinese un contratto della durata di sette anni. L’accordo sarà valido a partire dalla stagione 2026/27 e fino al termine della stagione 2032/33, con Palestra che si troverà alla corte di Xabi Alonso, nuovo allenatore dei Blues.

L’acquisto di Palestra da parte del Chelsea è stato definito nelle scorse settimane. Il laterale sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter, ma l’inserimento dei Blues ha cambiato le carte in tavola. Con un’offerta da 57 milioni di euro più bonus all’Atalanta e un ricco ingaggio per il calciatore (5 milioni di euro netti, secondo le indiscrezioni), il club di Todd Boehly è riuscito a mettere le mani sul difensore.