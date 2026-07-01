Niente rinnovo, Bruno Conti lascia la Roma dopo 54 anni: possibile ruolo da testimonial

Dopo 54 anni, Bruno Conti non farà più parte della dirigenza della Roma. Dopo aver ricoperto praticamente tutti i ruoli (giocatore, allenatore e dirigente), il campione del Mondo 1982 nella giornata di ieri è uscito da Trigoria per quello che è stato il suo ultimo giorno di lavoro in giallorosso.

Conti, 71 anni compiuti a marzo scorso, è stato accompagnato da Alberto De Rossi, visto che anche quest’ultimo ha terminato la sua esperienza giallorossa, e che negli ultimi tempi, insieme al segretario Lombardo, ha gestito alcuni rinnovi di contratto, in attesa di novità dai piani alti. Ma per Conti l’addio potrebbe non essere definitivo, visto che da Trigoria – spiega l’edizione di Roma de Il Corriere della Sera – raccontano come dei dialoghi per proseguire insieme ci siano e c’è chi ancora spera in un finale diverso. Se lo augura lo stesso Gian Piero Gasperini, con cui nell’ultima stagione è nato un rapporto solido e di fiducia.