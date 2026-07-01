L'AIA valuta il blocco delle dismissioni degli arbitri per la stagione 2026/27

Intanto, come ogni 1° luglio che apre la stagione sportiva, oggi è il giorno in cui verranno decise dismissioni e promozioni, ma quest’anno, considerati proprio tutti gli eventi accaduti, potrebbe andare in scena il congelamento delle dismissioni . Nessuna bocciatura quindi, con l’organico che verrà aumentato con le sole promozioni.

Il mondo arbitrale italiano ha vissuto la sua stagione più complicata degli ultimi anni, con le elezioni per il nuovo presidente AIA – per un mandato biennale – che si dovrebbero svolgere per metà settembre . La data più probabile al momento sembra essere quella del 19. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Ogni anno, a eccezione del 2025 quando ne vennero dismessi ben 10 di arbitri, avviene un ricambio di cinque fischietti fra dismissioni e promossi, quest’ultimi saranno annunciati oggi ma come detto saranno solo inserite facce nuove con nessuna esclusione. Uno scenario richiesto direttamente dai rappresentanti degli arbitri della CAN e che sarebbe stato suggerito direttamente dal designatore ad interim Dino Tommasi.

A essere promossi, con l’ufficialità che arriverà fra oggi e domani, saranno Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, Marco Di Loreto (sezione di Terni), Alberto Poli (Verona), Dario Madonia (Palermo) ed Edoardo Mazzoni (Prato). Per quanto riguarda invece le cinque dismissioni congelate, che quindi saranno 10 in totale nel 2027, riguardano Rosario Abisso, Ivano Pezzuto, Marco Piccinini, Federico Dionisi e Luca Massimi. Infine, oggi Domenico Messina, ex designatore della Can A e B dal 2014 al 201, diventerà ufficialmente il direttore tecnico dell’AIA: sarà lui a indicare i designatori dalla CAN A e B in giù che verranno comunicati il 7 luglio.