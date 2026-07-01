Indagine sui biglietti di EURO 2024: perquisita la sede della Federcalcio tedesca

In una nota congiunta, la procura di Bochum e l’Ufficio criminale del Land Nord Reno-Westfalia hanno confermato lo svolgimento di perquisizioni in diverse località del Paese, senza tuttavia citare direttamente la DFB. L’indagine riguarda il sospetto di vantaggi non autorizzati , compresa la partecipazione a una partita internazionale di calcio.

Perquisizioni in Germania nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nella distribuzione di biglietti e pacchetti hospitality legati a EURO 2024, il torneo continentale ospitato in dieci città tedesche. Secondo quanto riportato dalla Bild , le verifiche avviate dagli investigatori avrebbero riguardato anche gli uffici della DFB, la Federcalcio tedesca.

Secondo la ricostruzione del quotidiano tedesco, il fascicolo ruoterebbe attorno all’assegnazione di inviti in hotel e di diverse migliaia di biglietti che sarebbero stati destinati in modo irregolare ad alcuni ospiti privilegiati prima degli Europei del 2024. Le perquisizioni sarebbero legate a indagini che coinvolgono, tra gli altri, un cittadino tedesco e un cittadino francese.

Tra i soggetti al centro degli accertamenti ci sarebbe anche un ex dipendente comunale di Gelsenkirchen, una delle città che ha ospitato le partite del torneo. L’uomo è sospettato di aver ricevuto biglietti, viaggi e soggiorni in hotel per un valore complessivo di circa 2.400 euro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti indagini su frode e appropriazione indebita, non lavora più per l’amministrazione. È stata perquisita anche la sua abitazione. Il cittadino francese, invece, non risulta avere precedenti.

Al momento, né la DFB né la UEFA hanno rilasciato commenti ufficiali sulla vicenda. La procura di Bochum non ha fornito ulteriori dettagli sull’indagine. Resta dunque ancora da chiarire quale sia l’eventuale coinvolgimento diretto della Federcalcio tedesca e quali profili di responsabilità emergeranno dagli accertamenti.