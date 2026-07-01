Sala su San Siro: «Non eravamo tenuti a indire una gara. Abbiamo la coscienza più che a posto»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare della vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan e delle polemiche sul bando che è stato indetto dal Comune per la vendita dell’impianto meneghino e delle sue aree circostanti, su cui anche la Procura ha aperto un’inchiesta.

«Io ribadisco, noi non eravamo nemmeno tenuti a fare una gara, però faccio un’osservazione a chi dice che i tempi erano brevi – ha sottolineato il primo cittadino del capoluogo lombardo –. Se qualcuno sostiene che i tempi sono stati brevi e avrebbe potuto partecipare, era semplicissimo, poteva chiedere una proroga. Sono tutte sciocchezze».