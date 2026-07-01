Il Napoli lancia la stagione del centenario: eventi per un anno e una maglia speciale

Il riferimento simbolico scelto è il 1° agosto 1926 , data entrata nella memoria collettiva dei tifosi azzurri. Le radici del calcio a Napoli, tuttavia, sono più antiche e risalgono alle prime esperienze di fine Ottocento, passando poi per il Naples Cricket & Foot-Ball Club, nato nel 1906, e per l’Unione Sportiva Internazionale Napoli, fondata nel 1911 da una componente dei soci stranieri del club originario.

Il Napoli apre ufficialmente la stagione del suo Centenario. Il club azzurro ha annunciato un programma di eventi lungo un anno, raccolto sotto il messaggio “Pe’ cient’anne”, un augurio che richiama la memoria storica della società e, allo stesso tempo, guarda al futuro.

Dalla fusione tra queste due realtà nacque nel 1922 il Foot-Ball Club Internazionale-Naples. Il 25 agosto 1926, un’assemblea ne modificò il nome in Associazione Calcio Napoli, mentre nel 1964 il club assunse l’attuale denominazione di Società Sportiva Calcio Napoli.

Il Centenario arriva in una fase particolarmente significativa per il Napoli e per la città. I successi sportivi degli ultimi anni, culminati con gli scudetti azzurri, si inseriscono in un contesto di crescente attenzione internazionale verso Napoli, la sua identità culturale e il rapporto tra memoria popolare e contemporaneità. Il club definisce questa fase come “Napoli Momentum”, una spinta che punta a raccontare la città e la società azzurra anche oltre i confini nazionali. Tra gli elementi centrali del percorso celebrativo ci sarà il ritorno del Corsiero del Sole nell’ecosistema visivo del club. Si tratta del primo simbolo del Napoli e di un antico emblema della città, scelto per rappresentare la passione del popolo partenopeo.

Il calendario delle iniziative prenderà il via il 6 luglio con la presentazione, a bordo di MSC World Europa, della maglia Home 2026/27, indicata come uno degli elementi principali dell’identità del Centenario. Il 10 luglio sarà invece lanciata la campagna abbonamenti. Nel corso del precampionato saranno poi svelate anche le divise Away e Third.

Durante i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, i tifosi potranno ripercorrere la storia del club attraverso installazioni speciali allestite nei Fan Village. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Momenti Azzurri, Official Memorabilia Partner della SSC Napoli, che contribuirà al racconto storico del Centenario. Il percorso sarà poi sviluppato ulteriormente con eventi di approfondimento nel corso della stagione.