Malagò al primo Consiglio federale: priorità Direttore tecnico e nuovo Ct

All’ordine del giorno del Consiglio federale di oggi ci saranno anche l’ elezione dei vice presidenti federali , oltre che il tema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici della prossima stagione. Non si discuterà, invece, sull’ AIA che resta senza un presidente e con un comitato nazionale prossimo a essere sciolto quando ci saranno le elezioni tra settembre e ottobre, ma che il 7 luglio procederà alle nomine dei responsabili tecnici per il prossimo biennio.

Tornando alla Nazionale, quando si valutano nuovi inserimenti ci sono poi da risolvere gli aspetti finanziari e logistici. Ma Malagò sa bene che questi ostacoli possono essere superati con unità di intenti e un po’ di volontà da entrambi le parti. Per la figura di Dt la lista è lunga e tra i potenziali candidati ci sarebbero Giuseppe Bergomi, Gianfranco Zola, Gianluigi Buffon e Claudio Ranieri. Profili che sembrano più facili da convincere – c’è anche Bruno Conti, da oggi libero da qualsiasi legame con la Roma – rispetto a Maldini, che come detto rimane però il grande favorito del nuovo presidente federale. In tutto questo, è probabile un ritorno di Gabriele Oriali come team manager, indipendentemente da chi sarà il commissario tecnico.

Per questa casella, tutt’altro che secondaria, il preferito di Malagò è Roberto Mancini, che però non viene visto di buon occhio da alcuni presidenti italiani dei club di Serie A, il torneo che ha appoggiato fin dall’inizio la candidatura a presidente FIGC dell’ex numero uno del CONI e che spinge per un altro ritorno in azzurro come quello di Antonio Conte. Ma qui c’è da superare una concorrenza fuori mercato come quella dei sauditi dell’Al Ittihad che stanno tentando di portare in Arabia l’ex Napoli con un contratto da 20 milioni a stagione. Conte non ha rifiutato, ma il campionato saudita non lo convince appieno.