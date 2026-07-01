Niente cessioni entro il 30 giugno: la Roma verso una multa da oltre 10 milioni dall'UEFA

Nessuna cessione entro il 30 giugno per la Roma. E’ questo l’esito della giornata di ieri per il club giallorosso, che ha così deciso di resistere a ogni assalto per i suoi calciatori (vedasi il caso Juventus-Svilar), accontentando così le richieste di Gian Piero Gasperini. Come riporta l’edizione di Roma de La Repubblica, l’ultimo assalto è arrivato ieri con la Juve che ha messo sul piatto 40 milioni – la richiesta giallorossa è sempre stata di 50 milioni –. No da Trigoria che ha però delle conseguenze, visto che il club giallorosso, già destinatario di una multa di 6 milioni per non aver rispettato pienamente gli obiettivi intermedi del suo settlement agreement con la UEFA e la norma sul rapporto tra costo della rosa e ricavi, è ancora sotto osservazione del massimo organo del calcio europeo.

Ma dopo aver garantito a Gasperini di mantenere il nucleo di giocatori definiti fondamentali dal tecnico, anche il piano in entrata sarà rispettato. Si tratta di una promessa che si cercherà di mantenere il più possibile, visto che lo stesso tecnico sa benissimo che in sede di mercato è altamente difficile riuscire a incastrare perfettamente tutto quello che una società pianifica. E il primo grande obiettivo lo dimostra. Mason Greenwood è il nome principale della lista di Gasperini, ma la concorrenza è folta e il Marsiglia, anche se in difficoltà economiche, non è certamente una controparte facile con cui trattare. Sul fronte UEFA, intanto, i Friedkin hanno avviato un dialogo con l’organo di controllo finanziario di Nyon per evitare lo spettro più terrificante: l’esclusione dalle competizioni europee per la stagione 2027/28. Al momento, la Roma è certa di potersela cavare in altro modo venendo sanzionata con un’altra multa per il bilancio 2025/26, che richiedeva circa 50 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno per rispettare tute le condizioni poste dal settlement agreement in vigore.