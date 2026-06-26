Sky down? Perché la pay tv di Comcast non funziona

In particolare, su Downdetector iniziano ad arrivare molte segnalazioni di mal funzionamento a partire dal pomeriggio di oggi, venerdì 26 giugno. Ancora ignote tuttavia le cause che hanno portato ai problemi per l’applicazione.

Sky non funziona . Molti abbonati della pay tv di Comcast stano riscontrando diverse problematiche, che riguardano anche il servizio in streaming Sky Go, con l’app che non riproduce i contenuti disponibili, mentre il decoder Sky Q non rileva la connessione internet, nonostante i servizi a esso collegato (Netflix, Amazon Prime e Disney+) funzionano regolarmente, escludendo quindi un problema di connessione.

Sky non funziona, i problemi

Il problema che sta interessando Sky sembra avere una portata abbastanza diffusa sul territorio nazionale, con segnalazioni di malfunzionamenti provenienti da diverse parti dell’Italia. Gli utenti riportano difficoltà nel visionare i canali e accedere al catalogo online e on demand della pay tv di Comcast

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