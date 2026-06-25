Paraguay Australia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Paraguay Australia in streaming gratis, terza giornata del gruppo d dei Mondiali 2026.
La rassegna iridata, che si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, è partita. Per la prima volta, il torneo vedrà protagoniste ben 48 nazionali ai nastri di partenza, ma purtroppo fra queste non ci sarà per la terza volta consecutiva l’Italia. Dato l’allargamento delle squadre ai nastri di partenza, ci sarà un turno in più nella fase a eliminazione diretta che inizierà così dai sedicesimi di finale.
Paraguay Australia in streaming gratis – Quando si gioca
Paraguay-Australia, match valido per la terza giornata del girone D dei Mondiali 2026, si terrà al San Francisco Bay Area Stadium, il 26 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 04.00 italiane.
Paraguay Australia in streaming gratis – Tutti i dettagli
La sfida fra Paraguay e Australia non sarà visibile anche gratuitamente in Italia. Infatti, se da un lato DAZN (clicca qui per abbonarti) ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere tutte le 104 partite della competizione, Rai 1 trasmetterà a sua volta, in esclusiva in chiaro, un totale di 35 sfide, fra cui però non c’è quella di questa notte.
Nel dettaglio, gli abbonati DAZN per seguire tutte le partite dei Mondiali devono avere attivo l’abbonamento Family, mentre gli utenti ai pacchetti Goal, Sports e My Club Pass dovranno aggiungere il Pass Mondiali (clicca qui per tutte le informazioni). In alternativa, sarà possibile acquistare il Pass Mondiali DAZN anche senza un abbonamento base.