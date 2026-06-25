Fininvest, ai soci un dividendo da 150 milioni: quanto incassano i Berlusconi

Crescono anche nel 2025 ricavi e utili per Fininvest , che aumenta ancora i dividendi dopo il raddoppio tra il 2023 e il 2024. La holding della famiglia Berlusconi ha infatti chiuso il bilancio al 31 dicembre 2025 con ricavi pari a 5.033 milioni, in crescita del 26,3% rispetto al 2024. Il risultato netto di pertinenza del gruppo è pari a un utile di 429,3 milioni rispetto all’utile di 263 milioni di euro dell’esercizio 2024, con un incremento del 62,9%.

L’incremento dell’anno è integralmente riconducibile all’operazione PS71, sia per gli esborsi sostenuti nell’ambito dell’Opa sia per il consolidamento dell’indebitamento finanziario della società acquisita. Il patrimonio netto consolidato totale al 31 dicembre 2025 risulta pari a 5.852,8 milioni di euro.

Dividendi Fininvest, le cifre per i Berlusconi

Così l’assemblea di Fininvest ha deliberato il dividendo per quest’anno, che si basa sul bilancio 2025 appena approvato, da distribuire agli azionisti, cioè ai figli del fondatore Silvio Berlusconi: secondo quanto si apprende, sarà di 150 milioni, contro i 100 milioni del 2024 e i 51 milioni del 2023. I cinque figli di Silvio Berlusconi (Marina, Pier Silvio, Barbara, Luigi, Eleonora) incasseranno il dividendo proporzionalmente alle quote che detengono nella società.

Dopo la morte del padre, Marina e Pier Silvio Berlusconi controllano quote paritetiche di Fininvest del 26,5%, arrivando così a coagulare circa il 53% dei diritti di voto, mentre Barbara, Eleonora e Luigi detengono in comune circa il 47% della holding.

Dividendi Fininvest, quanto incassano gli eredi

Ma quanto incasseranno dunque gli eredi di Silvio Berlusconi? Sulla base delle quote di Fininvest, il dividendo da 150 milioni di euro dovrebbe essere così suddiviso nel caso in cui tutte le varie holding attraverso cui gli eredi Berlusconi controllano il gruppo dovessero decidere di distribuire integralmente l’intera cifra incassata da Fininvest (al netto delle azioni proprie):