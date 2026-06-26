DAZN sbarca nell'informazione: nuova partnership con Antenna Group

Il progetto prenderà il via il 28 giugno 2026 , in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026 trasmessa su DAZN, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia della piattaforma per arricchire la propria offerta con contenuti di approfondimento, notizie e aggiornamenti pensati per accompagnare gli eventi sportivi in diretta.

DAZN allarga il proprio perimetro oltre lo sport live e punta sull’informazione. La piattaforma di intrattenimento sportivo ha annunciato una partnership esclusiva con Antenna Group, gruppo internazionale attivo nei media, nei contenuti e nell’intrattenimento, per il lancio di un nuovo servizio di informazione originale destinato al pubblico italiano.

Il nuovo programma di informazione su DAZN

Il nuovo servizio proporrà un programma quotidiano di informazione, costruito per mantenere il pubblico aggiornato anche tra una partita e l’altra. Il format offrirà una panoramica sulle principali notizie italiane e internazionali, con aggiornamenti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della tecnologia. I contenuti saranno organizzati in pillole informative e format di approfondimento, pensati per una fruizione digitale e mobile.

Durante il periodo dei Mondiali, il notiziario sarà trasmesso nella sua versione completa in apertura di Copa Mondial e di Times Square, due dei programmi che accompagneranno la copertura del torneo sulla piattaforma. I contenuti saranno inoltre ripresi all’interno degli stessi format e resteranno disponibili anche on demand sull’app dopo la messa in onda live.

L’obiettivo è quello di proporre un vero e proprio bollettino quotidiano di news, realizzato da Antenna per DAZN con un taglio informativo autorevole ma allo stesso tempo vicino al linguaggio della piattaforma: rapido, digitale, pensato per un pubblico abituato a consumare contenuti in mobilità e su più dispositivi.

Secondo quanto comunicato dalle due società, si tratta della prima volta in Italia in cui un format informativo viene sviluppato specificamente per un pubblico “streaming-first”. Le scelte editoriali saranno infatti orientate anche attraverso dati e metriche di audience di DAZN, con l’obiettivo di rispondere in maniera più diretta alle abitudini e alle preferenze degli utenti della piattaforma.

La partnership si inserisce in un contesto in cui il rapporto tra informazione, sport e piattaforme digitali sta cambiando rapidamente. La collaborazione tra Antenna e DAZN punta infatti anche a intercettare fasce di pubblico più giovani, sempre meno legate ai canali tradizionali e sempre più abituate a informarsi attraverso contenuti brevi, immediati e facilmente accessibili.

Un nuovo linguaggio e un nuovo modello distributivo

Sul finire dello scorso anno, una ricerca di CeRTA sul consumo di notizie aveva evidenziato come Instagram e TikTok siano ormai tra le piattaforme preferite dalla Gen Z per rimanere aggiornata. Un segnale che conferma la necessità, per editori e piattaforme, di sperimentare nuovi linguaggi e nuovi modelli distributivi per raggiungere audience che si muovono prevalentemente in ambienti digitali.

In questa direzione si muove anche DAZN, che punta a utilizzare un linguaggio più moderno ma comunque fondato su competenza editoriale, con l’obiettivo di andare oltre la sola trasmissione degli eventi live. La strategia è quella di aumentare il tempo di permanenza degli utenti all’interno dell’app, offrendo contenuti capaci di accompagnare il tifoso prima, durante e dopo gli eventi sportivi.

Il progetto si inserisce in una tendenza internazionale già visibile in altri mercati. A inizio anno, per esempio, la BBC ha annunciato un accordo inedito con YouTube per la realizzazione di contenuti originali tra intrattenimento, informazione e sport. In quell’occasione, il direttore generale uscente della BBC, Tim Davie, aveva spiegato come l’intesa fosse pensata per rafforzare il legame con un pubblico emergente, sempre più orientato verso le piattaforme digitali.

In Italia, l’accordo tra Antenna e DAZN potrebbe quindi rappresentare un primo esperimento significativo in questa direzione. Un modello diverso da quello costruito nel Regno Unito tra BBC e YouTube e da quello sviluppato in Francia tra Netflix e TF1, ma accomunato dalla stessa esigenza: portare contenuti informativi e di intrattenimento dove il pubblico, soprattutto quello più giovane, trascorre già una parte crescente del proprio tempo.

Per Antenna Group, la partnership si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento della propria presenza in Italia. Il gruppo sottolinea come l’iniziativa sia coerente con la recente acquisizione di GEDI Gruppo Editoriale, una delle principali realtà editoriali italiane, e con l’obiettivo di costruire nel Paese una piattaforma media capace di crescere nel tempo, puntando su giornalismo indipendente, innovazione digitale e sviluppo delle audience.

Antenna Group costituirà e gestirà la struttura editoriale dedicata alla produzione dei contenuti informativi per DAZN Italia. La supervisione sarà affidata ai senior editor di GEDI Digital, che contribuiranno allo sviluppo di un’offerta originale rivolta a un pubblico prevalentemente digitale e pensata per integrarsi con la copertura degli eventi sportivi in diretta.

L’accordo tra Antenna e DAZN nasce anche dalla collaborazione già avviata in occasione della FIFA Club World Cup 2025, quando le due aziende hanno trasmesso congiuntamente in Grecia tutte le 63 partite del torneo. Ora la partnership viene estesa al mercato italiano, con l’obiettivo di combinare competenze editoriali, conoscenza delle audience e innovazione tecnologica.