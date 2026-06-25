La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 dicembre 2025 ha evidenziato un indebitamento di 658,1 milioni , in continuo calo negli ultimi anni e rispetto 921,9 milioni a fine 2024, al netto dell’operazione riconducibile a ProSiebenSat.1 . Comprendendo questa operazione, l’indebitamento totale è pari a 2,99 miliardi (da 1,1 miliardi). Il risultato netto della capogruppo Fininvest è stato pari a un utile di 262,3 milioni , rispetto ai 2,7 milioni del 2024, per via dell’influenza di componenti straordinarie come la svalutazione effettuata nel 2024 del Monza e una donazione straordinaria alla Fondazione Ennio Doris, al netto delle quali l’utile 2024 sarebbe risultato in crescita di oltre il 30%.

Fininvest ha chiuso l’ esercizio 2025 con un utile netto pari a 429,3 milioni , in crescita del 62,9% rispetto ai 263,5 milioni del 2024. I ricavi consolidati salgono a 5,033 miliardi (+26,3%). Lo ha reso noto il gruppo della famiglia Berlusconi , al termine dell’assemblea di oggi, che ha approvato il bilancio, a cui contribuiscono le società controllate o partecipate: MFE , Mondadori, Mediolanum e Monza . Quest’ultima solo per nove mesi nel corso dell’anno solare 2025.

«Nel 2025, in un contesto globale segnato da forti tensioni geopolitiche e da elevata incertezza economica, il Gruppo Fininvest ha confermato la solidità e la capacità di adattamento dei propri modelli di business, conseguendo risultati più che soddisfacenti in coerenza con una strategia orientata alla crescita di lungo periodo – si legge nella nota che accompagna i risultati economici-finanziari –. Nello specifico, il Gruppo MFE-MEDIAFOREUROPE ha compiuto un passaggio storico con l’acquisizione del controllo di ProSiebenSat.1 Media SE (P7S1), rafforzando significativamente la propria presenza in Europa e imprimendo un’accelerazione al progetto di broadcaster paneuropeo; il Gruppo Mondadori ha accelerato la focalizzazione sui business a maggiore crescita, sviluppando ulteriormente il digitale e confermando la leadership nell’editoria libraria italiana; Banca Mediolanum ha conseguito nuovi record economico-finanziari, mantenendo elevati livelli di redditività e solidità patrimoniale».

«Nel complesso, i principali indicatori economici del Gruppo evidenziano un’evoluzione positiva: i ricavi consolidati crescono anche per effetto dell’ingresso di P7S1, il risultato operativo resta ampiamente positivo e l’utile netto registra un miglioramento significativo rispetto all’esercizio precedente, confermando la capacità di generare valore in modo sostenibile. La solidità patrimoniale, la disciplina finanziaria e la qualità degli asset consentono al Gruppo di guardare con fiducia alle prospettive future, proseguendo negli investimenti in innovazione, contenuti e sviluppo internazionale», conclude la nota