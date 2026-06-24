Vendita di San Siro, al TAR l'udienza sui ricorsi: sentenza entro 60 giorni

Mentre sono iniziati i primissimi lavori propedeutici per la realizzazione del nuovo San Siro, nella giornata di ieri davanti alla seconda sezione del TAR della Lombardia è andata in scena una udienza pubblica, durata due ore, in merito ai ricorsi presentati contro l’abbattimento dell’attuale Meazza, punto centrale del progetto per il nuovo impianto di Inter e Milan.

Come riporta l’edizione odierna de Il Giornale, nella discussione sono stati riuniti diversi ricorsi, contro Comune e club, di associazioni e milanesi contrari alla cessione e alla demolizione dello stadio sull’intera vicenda. Dalle delibere che ne hanno segnato l’iter al contratto di vendita. Davanti a un’aula piena si è discusso della applicabilità della Legge stadi e dell’impatto ambientale dell’intervento urbanistico. Da un lato gli avvocati dei ricorrenti, dall’altro le difese: l’Avvocatura comunale e i legali di Inter e Milan.