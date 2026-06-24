Niente Inter, Palestra vola al Chelsea: plusvalenza record per l'Atalanta

Per Palestra era già stata imbastita la proposta di un contratto quinquennale con un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione, o poco meno. Con l’Atalanta, invece, l’intesa di massima sarebbe scattata sulla base di 50 milioni di euro, 45 di quota fissa più 5 di bonus più facili che avrebbero potuto diventare 7 con l’aggiunta di 2 milioni più complicati da centrare ed eventualmente con l’inserimento anche di una percentuale a favore dell’Atalanta su una futura vendita.

Palestra plusvalenza Atalanta – Affare record per i bergamaschi

Tuttavia, nella serata di ieri è arrivato l’intervento del Chelsea, pronto ad inserirsi nella trattativa tra Atalanta e Inter con la chiara intenzione di tentare l’assalto a Palestra. I Blues hanno prima sondato il terreno e poi nel tardo pomeriggio sono piombati sul giocatore con un blitz che ha messo sul piatto offerte più elevate rispetto all’Inter: parliamo di 55-57 milioni di euro più bonus (con la cifra complessiva oltre i 60 milioni) e un ingaggio da 5 milioni a stagione per il giocatore, spalmati su un contratto quinquennale.

Se queste cifre fossero confermate, per l’Atalanta si tratterebbe della plusvalenza più alta della propria storia, superando anche quella fatta registrare con la cessione di Rasmus Hojlund al Manchester United, pari a 53,2 milioni di euro. Come emerge dal bilancio al 30 giugno 2025 consultato da Calcio e Finanza, il valore residuo di palestra era pari a zero, dal momento in cui il laterale è un prodotto del settore giovanile.

Questo significa che l’Atalanta farà registrare una plusvalenza secca che ammonterà almeno a 55 milioni di euro (o 57 milioni qualora la cifra base fosse superiore). Un dato che posizionerà Palestra al primo posto di questa particolare classifica, davanti a Hojlund e – in attesa di capire le cifre esatte dell’affare Ederson-Manchester United – all’olandese Teun Koopmeiners, ceduto alla Juventus nell’estate del 2024.

Palestra plusvalenza Atalanta – La classifica

Di seguito, la classifica in attesa dell’ufficialità delle ultime operazioni (*cifre non ufficiali):