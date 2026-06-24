Villa Certosa cambia proprietario e si prepara a passare dagli eredi di Silvio Berlusconi alla famiglia Al Thani. Come riportato da La Nuova Sardegna, sarebbe ormai questione di ore per arrivare alla chiusura della vendita. La storica residenza di Porto Rotondo, affacciata sul golfo di Marinella, è destinata a finire nell’orbita della dinastia reale che governa il Qatar da oltre 150 anni. L’operazione riguarda una delle proprietà private più note d’Italia: la villa sarda appartenuta a Silvio Berlusconi, teatro negli anni di incontri politici, vertici internazionali e vacanze blindate. Secondo quanto emerso, il valore dell’operazione sarebbe di circa 350 milioni di euro, una cifra inferiore al mezzo miliardo di euro di cui si era parlato negli ultimi mesi, ma comunque tale da confermare il peso economico dell’asset.

Dietro l’interesse qatariota c’è una rete di investimenti che da tempo guarda anche alla Gallura. Il Qatar, attraverso fondi e società riconducibili alla propria élite economica, è già presente in Sardegna con asset di primo piano, dalla Costa Smeralda al Mater Olbia hospital. Villa Certosa rappresenterebbe dunque un nuovo tassello in una strategia di investimento che punta su immobili di lusso, ospitalità di alto livello e proprietà iconiche. Il nome emerso nella vicenda è quello di Constellation Hotels Holding Ltd Sca, società immobiliare lussemburghese specializzata nella proprietà, nello sviluppo e nell’acquisizione di hotel di lusso e immobili commerciali di pregio. La società non gestisce normalmente in prima persona le strutture, ma acquista asset di alto profilo e stipula accordi di gestione a lungo termine con grandi marchi internazionali dell’hotellerie. Nel portafoglio di Constellation figurano immobili di grande prestigio, tra cui l’InterContinental di Parigi, l’InterContinental London Park Lane, il St. Regis di Roma e l’Hyatt Regency Paris-Charles de Gaulle. Un modello che ora apre interrogativi sul futuro di Villa Certosa: resterà una residenza privata oppure potrà essere valorizzata come struttura esclusiva destinata all’ospitalità di lusso? Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma il profilo della società coinvolta lascia aperte entrambe le ipotesi. Il possibile passaggio di mano conferma il valore simbolico ed economico di Villa Certosa. La residenza, immersa nel verde e dotata di accessi riservati, negli anni è diventata uno degli immobili più riconoscibili del patrimonio berlusconiano. Ora potrebbe entrare nella galassia qatariota, che continua a investire in asset esclusivi e ad alto valore internazionale. A Porto Rotondo, intanto, la notizia circola da giorni. Molti sembrano sapere che l’operazione sia ormai avviata, ma sul futuro concreto della villa resta il massimo riserbo. Per capire se Punta Lada resterà una residenza privata o diventerà un nuovo gioiello dell’ospitalità di lusso bisognerà attendere le prossime mosse della proprietà.