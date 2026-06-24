Dalla prima giornata ai turni natalizi: tutti gli orari della Serie A 2026/27

In attesa della divisione dei big match tra DAZN e Sky, la Lega Serie A ha pubblicato nella giornata odierna tutte le informazioni relative a orari e giorni delle partite di campionato nella stagione 2026/27. Un’edizione che – come la precedente – prevede delle specifiche per quanto riguarda alcuni turni in momenti particolari dell’anno.
Serie A orari partite – I turni standard del campionato
Partendo dalle giornate standard, questi sono giorni e orari di gioco di base per i turni di campionato:
- venerdì ore 20.45 (1 anticipo)
- sabato ore 15.00 (1 anticipo)
- sabato ore 18.00 (1 anticipo)
- sabato ore 20.45 (1 anticipo)
- domenica ore 12.30 (1 anticipo)
- domenica ore 15.00 (2 gare)
- domenica ore 18.00 (1 posticipo)
- domenica ore 20.45 (1 posticipo)
- lunedì ore 20.45 (1 posticipo)
Serie A orari partite – Le prime tre giornate e i due turni infrasettimanali
La prima giornata si disputerà domenica 23 agosto 2026 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La seconda giornata si disputerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026 con distribuzione delle gare esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La 3ª giornata non prevede disputa di gare alle ore 12.30.
Viene specificato poi, come alla quinta, 11esima e 29esima giornata, quelle che precedono settimane in cui si disputeranno gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA, con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nell’ottava e 17esima giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì. Nella sesta, 12esima e 30esima giornata, che seguono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nella decima e nella 19esima giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l’anticipo del venerdì.
I due turni infrasettimanali (rispettivamente alla nona e 18esima giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara.
Serie A orari partite – Le festività natalizie e gli ultimi turni
La 17esima e la 18esima giornata si disputeranno rispettivamente i giorni 2-3 gennaio 2027 e 5-6-7 gennaio 2027, secondo una programmazione oraria diversa rispetto a quella standard, trattandosi di giornate inserite durante le festività natalizie.
Penultima e ultima giornata si disputeranno rispettivamente domenica 23 maggio 2027 e domenica 30 maggio 2027, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle finali delle competizioni europee.