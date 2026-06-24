Dalla prima giornata ai turni natalizi: tutti gli orari della Serie A 2026/27

Partendo dalle giornate standard, questi sono giorni e orari di gioco di base per i turni di campionato:

In attesa della divisione dei big match tra DAZN e Sky , la Lega Serie A ha pubblicato nella giornata odierna tutte le informazioni relative a orari e giorni delle partite di campionato nella stagione 2026/27. Un’edizione che – come la precedente – prevede delle specifiche per quanto riguarda alcuni turni in momenti particolari dell’anno.

Serie A orari partite – Le prime tre giornate e i due turni infrasettimanali

La prima giornata si disputerà domenica 23 agosto 2026 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La seconda giornata si disputerà da venerdì 28 a lunedì 31 agosto 2026 con distribuzione delle gare esclusivamente negli orari delle 18.30 e 20.45. La 3ª giornata non prevede disputa di gare alle ore 12.30.

Viene specificato poi, come alla quinta, 11esima e 29esima giornata, quelle che precedono settimane in cui si disputeranno gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA, con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nell’ottava e 17esima giornata, che precedono un turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì. Nella sesta, 12esima e 30esima giornata, che seguono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori, nonché nella decima e nella 19esima giornata, che seguono un turno infrasettimanale, non è previsto l’anticipo del venerdì.

I due turni infrasettimanali (rispettivamente alla nona e 18esima giornata) verranno programmati sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara.