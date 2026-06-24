DAZN lancia Multiview, l'opzione per seguire più partite dei Mondiali in contemporanea

La funzione consente di seguire fino a quattro eventi sportivi in diretta su un unico schermo , senza dover scegliere quale match guardare. La novità è accessibile da smartphone (iOS e Android), browser web (Chrome, Firefox, Edge e Safari) e da Apple TV.

Con la fase finale dei gironi dei Mondiali FIFA 2026 ormai alle porte, DAZN introduce una nuova funzionalità pensata per chi non vuole perdersi nulla: il Multiview , disponibile sull’app a partire da questa sera alle 21:00, in occasione della contemporaneità tra Svizzera-Canada e Bosnia ed Erzegovina-Qatar, gare valide per la terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo.

DAZN partite Mondiali contemporanea: ampliata l’offerta tecnologica

La mossa si inserisce nella strategia più ampia del gruppo britannico di ampliare l’offerta tecnologica attorno ai grandi eventi sportivi. Il Multiview si affianca a funzionalità già disponibili come le immagini in HDR, l’audio Dolby 5.1, le clip verticali di DAZN Stories e le opzioni avanzate di FanZone, con l’obiettivo dichiarato di avvicinare l’esperienza di visione da casa a quella vissuta allo stadio.

A commentare il lancio è Sandeep Tiku, CTO di DAZN Group: «La Coppa del Mondo FIFA 2026 è un’occasione straordinaria per portare l’esperienza dei tifosi su DAZN a un livello superiore. La nostra tecnologia sta ridefinendo il modo in cui i fan vivono lo sport, e ogni funzionalità che progettiamo e integriamo in app è studiata per rispondere a un unico obiettivo: andare oltre il semplice live streaming per avvicinare sempre di più le persone allo sport che amano».

Il timing non è casuale. Con il passaggio imminente alla fase a eliminazione diretta, le ultime giornate dei gironi vedranno numerose sfide disputarsi in contemporanea, rendendo il Multiview uno strumento particolarmente utile per gli appassionati che vogliono monitorare più tavoli aperti allo stesso tempo, specialmente nei momenti in cui la qualificazione di una nazionale potrebbe dipendere dall’esito di un’altra partita.