Serie A, Champions e tornei internazionali: dove vedremo il calcio nel 2026/27

La stagione 2025/26 è stata una di quelle di transizione per quanto riguarda i cicli dei diritti televisivi . Le coppe europee sono andate in scena per la seconda stagione con il nuovo format, i campionati nazionali sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre i diritti del Mondiale per Nazionali sono stati rilevati per la prima volta in Italia da un’emittente streaming: DAZN.

La stagione 2026/27 inizierà ufficialmente il prossimo 1° luglio, anche se diversi calciatori non hanno ancora “staccato” da quella scorsa. In attesa di scoprire chi si laureerà Campione del Mondo a livello di Nazionali – con il torneo in USA, Canada e Messico appena cominciato -, i tifosi si preparano al mercato e alle amichevoli estive, prima di vedere all’opera i nuovi colpi tra campionati e coppe nazionali ed europee.

Nonostante non siano stati registrati grandi cambiamenti sul fronte televisivo, tifosi e gli appassionati dovranno comunque armarsi di pazienza per capire come districarsi tra le tv e le piattaforme che manderanno in onda le migliori sfide della stagione. Dove si vedrà quindi la Serie A? E le competizioni UEFA per club? E i campionati esteri?

Partite in tv 2026/27 – Le competizioni italiane

Partendo dai tornei “di casa”, la Serie A continua a essere un affare di DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e di Sky, e così sarà fino al 2028/29. La piattaforma di sport in streaming è il player principale del massimo campionato italiano trasmettendo tutte le 380 partite di stagione, 10 ogni turno. La pay-tv di Comcast si affianca con tre sfide in co-esclusiva ogni giornata, per un totale di 114 match, come già accaduto nelle ultime tre stagioni (e con un maggior numero di big match). Da non dimenticare, inoltre che anche in questa stagione DAZN potrà ripetere l’esperimento di trasmettere fino a cinque partite del massimo campionato italiano in chiaro.

Restando nel nostro Paese, la casa della Coppa Italia (e della prossima edizione della Supercoppa italiana) sarà ancora una volta Mediaset. La tv di Cologno Monzese conferma il suo impegno sulle due competizioni, con la Supercoppa che dovrebbe tornare a essere un affare tra due squadre. In ogni caso, quella che sta per iniziare sarà l’ultima stagione del ciclo di diritti per i due tornei, motivo per cui prossimamente la Lega inizierà a sondare il mercato per capire i player interessati.

Guardando ancora nel nostro Paese, ma con lo sguardo rivolto alle serie inferiori, se l’impegno di Sky sulla Serie C proseguirà almeno fino al 2027/28, lo stesso accadrà per DAZN con la Serie B, con un’intesa valida fino alla stagione che sta per iniziare. Il campionato cadetto sarà trasmesso anche su Amazon Prime Video, grazie alla creazione del canale dedicato LaB Channel.

Partite in tv 2026/27 – Le coppe europee

Passando alle competizioni europee, i nuovi format di Champions League, Europa League e Conference League hanno aggiunto ulteriori match al già fittissimo calendario internazionale, con la programmazione degli incontri anche nel mese di gennaio, che solitamente era lasciato libero dalle competizioni per club UEFA. Questo spazio continuerà a essere dominato da Sky a livello televisivo, con Amazon che si affianca alla pay-tv di Comcast per la Champions League. Un’intesa che è già stata rinnovata fino al termine della stagione 2030/31, con Amazon che passerà a 19 partite stagionali.

Partendo dalla massima competizione europea per club, Sky trasmetterà un totale di 185 partite su 203 in diretta esclusiva, anche sulla sua piattaforma streaming NOW. Le restanti 18 – la migliore scelta del mercoledì sera – saranno trasmesse invece su Prime Video, che mantiene così il medesimo accordo del ciclo 2021-2024, che ha segnato il suo esordio nel calcio in Italia.

Europa League e Conference League continueranno invece a essere tutte di Sky, sia su satellite che in streaming. Per quanto riguarda invece le sfide di Champions League in chiaro, la pay-tv ha deciso di trasmettere in chiaro su TV8 alcune partite della massima competizione europea per club. Ma la televisione satellitare non ha mandato in onda alcuna sfida delle formazioni italiane, visto che su TV8 è stato possibile assistere ad alcuni dei match più prestigiosi, ma solo fra club stranieri, con la gara scelta volta per volta da Sky tra quelle del martedì e del mercoledì. Ancora da capire se questa strategia sarà riproposta anche in questa stagione.

Stesso discorso anche per la Supercoppa UEFA, il trofeo che apre la stagione europea a livello internazionale. La sfida – che vede impegnate le vincitrici di Champions League ed Europa League, PSG e Aston Villa, e andrà in scena a Salisburgo – sarà trasmessa da Sky fino al 2027. Infine, la Coppa Intercontinentale. Il torneo a cadenza annuale vede il PSG come finalista per la seconda volta consecutiva, ma non è ancora noto se e quale emittente manderà in onda l’evento (lo scorso anno toccò a DAZN).

Partite in tv 2026/27 – Il calcio internazionale

Si passa poi al grande calcio internazionale, che non mancherà in Italia neanche nella nuova stagione. La Premier League sarà ancora su Sky, che ha da tempo rinnovato i diritti tv del torneo fino al 2027/28. Stesso discorso per la Bundesliga: il contratto con la pay-tv i Comcast è stato rinnovato fino al termine della stagione 2028/29.

Anche la Liga spagnola mantiene la sua casa per i prossimi anni, la stessa che ha “occupato” anche nella passata stagione: il campionato sarà trasmesso da DAZN fino al 2029. Per quanto riguarda infine la Ligue 1 francese, il torneo sarà visibile integralmente tramite la piattaforma Ligue 1+. Nella scorsa stagione la competizione ha potuto beneficiare anche di un accordo con Sky per la trasmissione delle migliori partite di ogni turno.