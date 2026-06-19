Premier, svelato il calendario 2026/27: l'Arsenal campione apre in casa contro il Coventry

La Premier League ha reso noto il calendario della stagione 2026/2027, che prenderà il via venerdì 21 agosto con la sfida che vedrà l’ Arsenal , campione in carica, ospitare all’Emirates Stadium il neopromosso Coventry City. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:00 locali (21:00 italiane).

Una stagione che parte più tardi del solito

Il via posticipato rispetto alle abitudini della Lega inglese non è casuale: dipende dall’ampliamento dei Mondiali FIFA, che per il 2026 vedono la partecipazione di 48 squadre. Tra la fine della stagione 2025/26 e l’inizio della nuova annata passeranno così 89 giorni, mentre dalla finale del Mondiale (in programma il 19 luglio) al calcio d’inizio della Premier League trascorreranno 33 giorni.

Il campionato 2026/27 si svilupperà su 33 weekend e cinque turni infrasettimanali. Un’attenzione particolare è stata riservata al periodo delle festività: tra Natale e Capodanno le squadre avranno garantita una pausa minima di 60 ore tra una partita e l’altra, in linea con gli impegni presi dalla Lega con i club per gestire un calendario internazionale sempre più fitto.

Confermato anche per quest’anno un programma corposo di incontri nel tradizionale appuntamento del Boxing Day, il 26 dicembre.

Nove club inglesi in Europa

Nella costruzione del calendario, la Lega ha cercato per quanto possibile di evitare sovrapposizioni con le date delle coppe europee per club, essendo nove le squadre della Premier League impegnate.

La Lega ha avvisato i tifosi che, come già accaduto nella scorsa stagione, eventuali qualificazioni alle fasi finali delle competizioni UEFA potrebbero costringere a modifiche di calendario con un preavviso più breve di quanto auspicabile.

L’impegno della Premier League resta comunque quello di comunicare le variazioni con il massimo anticipo possibile, puntando a un preavviso minimo di sei settimane fino alla fine dell’anno solare e di cinque settimane da gennaio fino al termine della stagione.