Lo stadio della Roma prende forma: curva Sud da 23mila posti e maxi stemma sulla facciata

La struttura del nuovo stadio a Pietralata

Il cuore del nuovo impianto sarà la Curva Sud. Il settore più caldo del tifo romanista potrà ospitare circa 23mila persone — 22.769 posti secondo i dettagli emersi sul progetto — diventando una delle curve più grandi d’Europa. Una vera parete giallorossa, pensata per amplificare l’impatto visivo e sonoro del pubblico e per trasformare il tifo in uno degli elementi architettonici centrali dello stadio. La capienza complessiva sarà di 60.605 posti. Numeri che collocano il futuro impianto della Roma tra gli stadi più grandi d’Italia, ma con una differenza sostanziale rispetto all’Olimpico: sarà uno stadio costruito per il calcio, senza pista d’atletica e con spalti più vicini al terreno di gioco. Per il tifoso, questo significa maggiore visibilità, più coinvolgimento e un’atmosfera potenzialmente molto più intensa.

Anche la distribuzione dei settori racconta l’identità del progetto. Alla Curva Sud sarà affidato il ruolo di cuore pulsante dell’impianto, mentre la Curva Nord dovrebbe avere oltre 7mila posti, a cui si aggiungeranno più di 3mila posti destinati ai tifosi ospiti. È previsto inoltre un comparto premium importante, con circa 5.500 posti VIP suddivisi tra tribune, skybox, terraces e field box.

L’esterno dello stadio sarà altrettanto riconoscibile. Sulla facciata sud dovrebbe comparire la scritta “Roma 1927”, mentre sulla facciata nord troverà spazio un grande stemma dell’AS Roma. Due elementi simbolici, ma molto forti: l’obiettivo è evitare l’effetto impianto neutro e costruire invece una casa romanista riconoscibile anche da lontano. L’architettura richiamerà la tradizione dell’antica Roma, reinterpretata con linee contemporanee. Anche gli ingressi dovrebbero avere un legame con la città: il progetto prevede infatti riferimenti ai 22 rioni storici di Roma, un modo per collegare l’impianto non solo al club, ma anche al territorio e alla storia urbana della Capitale.