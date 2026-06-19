Chi è Benoit Ribadeau-Dumas, il braccio destro di John Elkann in Exor

La nomina si inserisce in una fase di riassetto ai vertici di Exor. Suzanne Heywood, Chief Operating Officer della società, ha infatti manifestato la volontà di lasciare le responsabilità esecutive nel gennaio 2027, pur mantenendo alcuni incarichi di governance nelle partecipate del gruppo, tra cui la presidenza di CNH e Iveco Group e i ruoli nei consigli di The Economist Group e Christian Louboutin.

Chi è Benoit Ribadeau-Dumas? La carriera del manager

Ribadeau-Dumas era già Chief Companies Officer di Exor, posizione dalla quale ha seguito da vicino il portafoglio di partecipazioni della holding. Entrato nel gruppo nel 2022, ha avuto un ruolo particolare nel supporto agli investimenti nei settori healthcare ed energia, due ambiti che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nella strategia di diversificazione di Exor.

Il suo profilo unisce formazione tecnica, esperienza industriale e conoscenza delle istituzioni francesi. Ribadeau-Dumas si è laureato all’École Polytechnique e ha frequentato l’École Nationale d’Administration, uno dei percorsi più prestigiosi dell’élite amministrativa francese. La sua carriera è iniziata nel 1997 al Consiglio di Stato francese, prima del passaggio al settore privato.

Dopo l’esperienza nelle istituzioni, Ribadeau-Dumas è entrato in Thales, gruppo francese attivo nei settori aerospazio, difesa e tecnologie avanzate. Qui ha ricoperto diversi incarichi fino al 2009, quando è stato nominato amministratore delegato di Thales Underwater Systems. Successivamente è passato a CGG, multinazionale attiva nelle geoscienze, come Senior Executive Vice President, per poi approdare in Zodiac Aerospace, dove è stato membro del management board e CEO della divisione Aerosystems.

Nel 2017 è tornato nella sfera pubblica francese come capo di gabinetto del primo ministro. Un incarico di alto profilo, che ha rafforzato ulteriormente la sua esperienza nei rapporti tra industria, politica economica e istituzioni. In Exor, Ribadeau-Dumas è oggi anche consigliere non esecutivo in diverse società legate al perimetro della holding o ai suoi investimenti, tra cui Institut Mérieux, Iveco, Stellantis, TagEnergy e Welltec. Un insieme di incarichi che conferma il suo ruolo di raccordo tra la holding e alcune delle principali partecipazioni industriali e strategiche del gruppo.

Con la promozione a Deputy CEO, Ribadeau-Dumas diventa di fatto uno dei principali punti di riferimento operativi di Elkann nella gestione di Exor. Un profilo internazionale, con forte esperienza industriale e istituzionale, chiamato ora ad accompagnare la holding in una fase di evoluzione della propria struttura e del proprio portafoglio di investimenti.