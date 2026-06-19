Inibizione per i dirigenti del Pescara, c'è anche Marco Verratti

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto inibizioni dai tre ai cinque mesi – poi convertite in ammende tra i 9 mila e i 20 mila euro – al presidente del Pescara Daniele Sebastiani e a tutte le figure riconducibili alla catena di controllo della società, tra cui Marco Verratti e la moglie Jessica Aidi.

In sintesi tutte le persone coinvolte nel procedimento sono state deferite dal procuratore federale per non aver depositato presso la commissione preposta della Federcalcio ovvero la Coaps tutta la documentazione che attesti requisiti di solidità finanziaria e di onorabilità del soggetto (persona fisica o società) che acquisisce una partecipazione di un club professionistico.