DAZN riorganizza la propria struttura: nel mirino nuovi capitali e possibile quotazione in Borsa

Secondo fonti a conoscenza della situazione, verrà costituita una nuova holding alle Isole Cayman per DAZN Group, con il controllo che resterà in ultima istanza nelle mani di Access Industries , la società di Blavatnik. DAZN, che lo scorso anno ha raccolto 1 miliardo di dollari dal fondo sovrano saudita PIF in cambio di una partecipazione di minoranza, ha già trasferito la proprietà da una holding esistente, secondo i documenti depositati presso il registro imprese nel Regno Unito.

Blavatnik ha investito più di 7 miliardi di dollari nell’ultimo decennio nella piattaforma, che trasmette un’ampia gamma di sport, dalla boxe al football americano. DAZN rientra tra gli investimenti media di Blavatnik, che comprendono anche una partecipazione di controllo in Warner Music Group. In Italia, l’emittente è il principale player della Serie A e recentemente – come anticipato in esclusiva da Calcio e Finanza – ha vissuto un cambio di guida nel Paese, con l’addio di Stefano Azzi e l’ingresso di Andrea Faelli.

Lo scorso anno, l’amministratore delegato di DAZN Shay Segev aveva dichiarato al Financial Times che il gruppo aveva esplorato in via preliminare un’offerta pubblica iniziale e aveva già avuto colloqui con potenziali investitori tra i fondi statunitensi per sondare l’interesse verso una possibile quotazione.

Un dirigente a conoscenza della riorganizzazione ha spiegato che l’operazione non comporterà modifiche alla proprietà di DAZN da parte di Access Industries. Tuttavia, la stessa persona ha aggiunto che la mossa è «finalizzata a ottimizzare la struttura societaria del gruppo e ad accrescerne la flessibilità nel perseguire future opportunità strategiche e di finanziamento, comprese potenziali raccolte di capitale e una possibile quotazione in Borsa».

Il dirigente ha comunque precisato che non è stata ancora presa alcuna decisione su un’eventuale IPO né sulle relative tempistiche.