L'Anac dà parere favorevole: Malagò è eleggibile a presidente della FIGC

Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, è eleggibile come nuovo presidente della FIGC. Come riporta l’ANSA, l’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione, ha dato parere favorevole ufficializzando come non sussista nessuna problematica per quanto riguarda la cosiddetta norma pantouflage.

L’ANAC quindi risolve una questione che teneva ormai banco da diverse settimane e dopo la richiesta di parere in merito da parte del ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi e dopo che il Collegio del CONI si è definito non competente in merito.