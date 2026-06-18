L'Anac dà parere favorevole: Malagò è eleggibile a presidente della FIGC

L’ex numero uno del CONI non andrebbe contro la norma del pantouflage in fosse eletto lunedì.

Di
Luca Cosentini
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Giovanni Malagò (Photo by Luca Bruno - Pool /Getty Images)

Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, è eleggibile come nuovo presidente della FIGC. Come riporta l’ANSA, l’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione, ha dato parere favorevole ufficializzando come non sussista nessuna problematica per quanto riguarda la cosiddetta norma pantouflage.

L’ANAC quindi risolve una questione che teneva ormai banco da diverse settimane e dopo la richiesta di parere in merito da parte del ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi e dopo che il Collegio del CONI si è definito non competente in merito.

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Quindi ora è tutto pronto per le elezioni federali di lunedì 22 giugno che vedono come unici candidati Malagò, appunto, e l’attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. Quest’ultimo aveva già fatto sapere che in caso di vittoria dell’ex numero uno del CONI non avrebbe presentato alcun ricorso.

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