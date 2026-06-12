Commissioni Binance, Bybit e Bitget nel 2026: quanto si paga davvero e come pagare meno

Tre precisazioni che evitano confusione. Il funding dei perpetual non è una commissione dell’exchange: è un pagamento periodico tra long e short per tenere il contratto vicino all’indice, e va contabilizzato a parte. I prelievi hanno un costo di rete per ogni coin e ogni chain, fuori dal sistema maker taker. E le promozioni a zero commissioni su prodotti specifici vanno trattate per quello che sono: temporanee. Il listino sopra è quello a cui si torna quando finiscono.

Al livello base, i 3 exchange sono quasi sovrapponibili sullo spot e si differenziano sul taker dei futures.

Sui futures la differenza è enorme: lo 0,020% maker di Binance è meno della metà dello 0,050% taker. Sullo spot, invece, i due lati costano uguale. Per chi opera sui derivati, la scelta del tipo di ordine è già di per sé uno sconto.

Si paga la tariffa taker quando l’ordine viene eseguito immediatamente, la tariffa maker quando l’ordine resta nel book in attesa di essere eseguito. Un ordine a mercato è sempre taker. Un ordine limit che si incrocia subito con un ordine esistente è anch’esso taker. Solo l’ordine limit che resta in attesa nel book aggiunge liquidità, ed è quello che gli exchange premiano con la tariffa più bassa.

Questa è l’analisi completa: il meccanismo maker taker, la tabella delle commissioni standard a confronto, quanto costa davvero un anno di trading attivo e le 3 leve che riducono il conto, in ordine di convenienza.

Binance applica lo 0,10% maker e lo 0,10% taker sullo spot e lo 0,020% maker e 0,050% taker sui futures USDT al livello standard. Bybit e Bitget condividono lo stesso 0,020% maker sui futures, con taker rispettivamente allo 0,055% e allo 0,060%, e lo stesso 0,10% sullo spot. Sono i numeri pubblicati sui listini ufficiali dei 3 exchange, e sono la base di calcolo di ogni operazione. Sembrano percentuali trascurabili. Su volumi reali non lo sono affatto.

Quanto costa un anno di trading attivo

Un trader attivo sui futures con 5 milioni di USDT di volume mensile paga tra 21.000 e 30.000 USDT l’anno di sole commissioni a tariffa standard su Binance. Il conto è semplice. Posizioni da 20.000 a 30.000 USDT, aperte e chiuse, fanno circa 60.000 USDT di volume nozionale a operazione. Con 2 o 3 operazioni al giorno si arriva intorno ai 5 milioni di volume al mese. Non è un profilo estremo: è un trader costante.

Allo 0,050% taker, 5 milioni al mese costano 2.500 USDT al mese, cioè 30.000 l’anno. Anche con una disciplina rigorosa, metà ordini maker e metà taker, si resta intorno ai 21.000 l’anno. Le commissioni a questo livello non sono un arrotondamento: sono una seconda posizione aperta tutto l’anno contro il proprio conto, e si pagano sia quando i trade vanno bene sia quando vanno male.

Le 3 leve per pagare meno

Le leve sono il cashback sulle commissioni, lo sconto del token dell’exchange e i livelli VIP, e si sommano tra loro.

1. Recuperare il 30% di ogni commissione con il cashback. Trade Reclaim è un servizio di cashback sulle commissioni di trading attivo su 10 exchange, inclusi Binance, Bybit e Bitget. Funziona solo con l’UID pubblico: si crea l’account dell’exchange attraverso il link del servizio, l’exchange registra il volume generato su quell’UID e il 30% delle commissioni effettivamente pagate torna indietro in USDT ogni mese. Niente chiavi API, nessun accesso al conto o ai fondi. Vale su spot e futures, da qualsiasi volume, dal primo trade. Per il trader da 5 milioni mensili dell’esempio sopra significa fino a 9.000 USDT l’anno recuperati. È gratuito e non richiede né volumi né capitale: per questo è la prima leva da attivare, non l’ultima.

2. Pagare le commissioni con il token dell’exchange. Su Binance, pagare in BNB sconta del 25% le commissioni spot e del 10% quelle futures. Su Bitget, il token BGB sconta del 20% solo lo spot, non i futures. Sono sconti reali ma comportano una posizione aperta sul token dell’exchange, che è una scelta di portafoglio, non solo di risparmio.

3. Salire di livello VIP. Tutti e 3 gli exchange riducono maker e taker al crescere del volume mensile o dei saldi in conto. I tagli sono profondi, ma i requisiti sono seri: i livelli alti dei futures richiedono decine di milioni di volume al mese.

Sommando le leve su Binance, un taker parte dallo 0,050%, scende allo 0,035% con il cashback del 30%, arriva allo 0,0224% con un livello VIP da 100 milioni di volume mensile e tocca lo 0,0202% pagando in BNB: il 60% in meno della tariffa base. Delle 3 leve, il cashback è l’unica accessibile a chiunque dal primo giorno.

Quando conviene pagare il taker

Il taker si paga quando la velocità protegge il capitale, tutto il resto va in maker. I 3 punti base di differenza tra maker e taker sui futures di Binance valgono, sul profilo da 5 milioni mensili, circa 1.500 USDT al mese tra ordini a mercato e ordini limit. Gli ingressi pianificati, gli incrementi di posizione e i take profit a livelli prefissati possono restare nel book alla tariffa maker. Chiudere una posizione in perdita in un mercato veloce è il caso opposto: lì la commissione taker è un’assicurazione, e le assicurazioni buone si pagano volentieri. L’abitudine costosa è pagare il sovrapprezzo taker per impazienza su ingressi che si avevano ore per pianificare.

Domande frequenti sulle commissioni

Quanto sono le commissioni di Binance? Al livello standard: 0,10% maker e taker sullo spot, 0,020% maker e 0,050% taker sui futures USDT, come da listino ufficiale su binance.com. Livelli VIP, sconto BNB e cashback riducono la tariffa effettiva.

Il cashback sulle commissioni è legittimo? Sì. Gli exchange pagano una quota delle commissioni ai partner che portano nuovi utenti, e i servizi di cashback girano la maggior parte di quella quota al trader. Le commissioni pagate all’exchange restano identiche: cambia solo chi incassa la parte destinata al partner.

Il cashback vale anche sui futures? Sì, si applica alle commissioni di trading di spot e futures. Restano fuori i costi di rete dei prelievi e il funding, che non sono commissioni di trading.

Esiste un exchange senza commissioni? No, non in modo strutturale. Le promozioni a zero commissioni esistono ma sono temporanee e limitate a prodotti specifici. Il modo realistico di avvicinarsi allo zero è sommare cashback, sconto token e livello VIP sulla tariffa standard.

Prima di costruire un calcolo su uno qualsiasi di questi numeri conviene verificarli sui listini ufficiali, perché tariffe e requisiti VIP vengono aggiornati. E prima di scegliere dove operare, vale la pena confrontare le commissioni e il cashback dei principali exchange sulla stessa base: a parità di listino, vince chi restituisce di più.

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