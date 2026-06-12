Tre offerte per il Torino, ma c'è il nodo valutazione: Cairo chiede più di 200 milioni

Non si tratterebbe, almeno in questa fase, di singoli magnati o di imprenditori intenzionati a muoversi individualmente, ma di soggetti strutturati: fondi di investimento e holding attive nel settore dello sport, interessati a valutare un ingresso nel calcio italiano attraverso l’acquisizione del Torino.

Dopo le indiscrezioni del Sole 24 Ore sul dossier Torino , emergono nuovi dettagli sulle possibili manifestazioni di interesse per il club granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport , sarebbero tre le proposte arrivate sul tavolo di Bank of America per la società controllata da Urbano Cairo , tutte riconducibili a investitori statunitensi.

Bank of America, advisor finanziario che sta sondando il mercato per verificare eventuali opportunità strategiche per il club, avrebbe dunque raccolto le prime manifestazioni di interesse concrete. Un passaggio ancora preliminare, ma significativo, in un contesto nel quale la Serie A continua ad attirare capitali esteri e in particolare nordamericani.

Il nodo principale resta però quello della valutazione. Per i potenziali acquirenti, il valore di mercato del Torino si collocherebbe sotto la soglia dei 200 milioni di euro, o comunque poco al di sotto di quella cifra. Una stima che, al momento, non coinciderebbe con le aspettative di Cairo.

Il presidente granata, infatti, valuterebbe il club ben oltre i 200 milioni di euro. Una distanza non banale, che rappresenta oggi il primo vero ostacolo all’apertura di una trattativa più approfondita. Da capire, quindi, se una delle manifestazioni di interesse possa trasformarsi in una proposta più strutturata e se Cairo sia disposto ad avviare un confronto diretto con uno dei soggetti interessati.

Resta da capire anche come si svilupperà la partita per lo stadio, che ha visto cadere le ipoteche dando al Torino la possibilità di metterci mano. Il club granata aveva formalizzato ad aprile una manifestazione di interesse, finalizzata alla presentazione di una proposta di partenariato pubblico-privato, per lo studio della quale aveva siglato un accordo con il Politecnico di Torino.