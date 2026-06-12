Il Real Madrid ha nominato Papa Leone XIV come socio onorario del club

Si tratta della massima distinzione concessa dal Real Madrid, che ha scelto di riconoscere in questo modo il ruolo e il valore universale del Pontefice. Il club blanco ha spiegato di voler esprimere la propria ammirazione e il proprio riconoscimento nei confronti di « una figura universale che rappresenta miliardi di persone e che promuove la pace, la solidarietà e la giustizia nel mondo ».

La nomina arriva pochi giorni dopo la visita di Papa Leone XIV allo stadio Santiago Bernabéu, avvenuta lo scorso 8 giugno 2026. Un momento che il Real Madrid ha definito un onore per tutta la società e destinato a rimanere «per sempre come una delle immagini più emozionanti» della storia del club.

Prima ancora dell’arrivo a Madrid, il Pontefice aveva scherzato con i giornalisti sul volo papale, parlando anche di calcio e dei prossimi Mondiali: «Farò sicuramente il tifo per gli USA ai Mondiali di calcio, ma non so quante partite avrò modo di vedere», aveva detto Papa Leone XIV salutando i cronisti a bordo. Poi, incalzato dai giornalisti spagnoli sull’eterna rivalità tra Real Madrid e Barcellona, il Pontefice aveva risposto con una battuta destinata a far sorridere i tifosi madridisti: «Questa è facile, il Papa è per tutte le squadre. Però sono del Real Madrid».

Un’ammissione che ha preceduto di pochi giorni la decisione del club di conferirgli il titolo di socio d’onore. Con questo riconoscimento, il Real Madrid inserisce dunque Papa Leone XIV tra le personalità insignite della massima onorificenza concessa dalla società, confermando il legame simbolico tra il club e una figura di rilevanza globale.