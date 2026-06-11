I Mondiali 2026 sono ufficialmente iniziati e per la prima volta saranno disputati da ben 48 nazionali, per scelta della FIFA presieduta da Gianni Infantino. Fra queste, è purtroppo risaputo, non ci sarà l’Italia per la terza volta consecutiva. Il torneo si svolgerà in 16 città diverse distribuite nei tre paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico. La finalissima è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey.

Tabellone Mondiali 2026 – I gironi

Gruppo A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, Repubblica Ceca

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si qualificheranno per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.