I Mondiali 2026 sono ufficialmente iniziati e per la prima volta saranno disputati da ben 48 nazionali, per scelta della FIFA presieduta da Gianni Infantino. Fra queste, è purtroppo risaputo, non ci sarà l’Italia per la terza volta consecutiva. Il torneo si svolgerà in 16 città diverse distribuite nei tre paesi ospitanti, Stati Uniti, Canada e Messico. La finalissima è in programma il 19 luglio al MetLife Stadium in New Jersey.
Tabellone Mondiali 2026 – I gironi
- Gruppo A: Messico, Sud Africa, Corea del Sud, Repubblica Ceca
- Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
- Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
- Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
- Gruppo E: Germania, Costa d’Avorio, Ecuador, Curaçao
- Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia
- Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
- Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
- Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
- Gruppo K: Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Colombia
- Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si qualificheranno per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.
Tabellone Mondiali 2026 – Le date della fase a gironi
Il calendario Mondiali 2026 con gli orari italiani:
Giovedì, 11 giugno 2026
- Gruppo A: Messico – Sudafrica ore 21.00 – Mexico City Stadium
Venerdì, 12 giugno 2026
- Gruppo A: Corea del Sud – Repubblica Ceca ore 4.00 – Estadio Guadalajara
- Gruppo B: Canada – Bosnia Erzegovina ore 21.00 – Toronto Stadium
Sabato, 13 giugno 2026
- Gruppo D: Stati Uniti-Paraguay ore 3.00 – Los Angeles Stadium
- Gruppo B: Qatar-Svizzera ore 21.00 – San Francisco Bay Area Stadium
Domenica, 14 giugno 2026
- Gruppo C: Brasile-Marocco ore 24.00 – New York New Jersey Stadium
- Gruppo C: Haiti-Scozia ore 3.00 – Boston Stadium
- Gruppo D: Australia-Turchia ore 6.00 – BC Place Vancouver
- Gruppo E: Germania-Curaçao ore 19.00 – Houston Stadium
- Gruppo F: Olanda-Giappone ore 22.00 – Dallas Stadium
Lunedì, 15 giugno 2026
- Gruppo E: Costa d’Avorio-Ecuador ore 1.00 – Philadelphia Stadium
- Gruppo F: Svezia-Tunisia ore 4.00 – Estadio Monterrey
- Gruppo H: Spagna-Capo Verde ore 18.00 – Atlanta Stadium
- Gruppo G: Belgio-Egitto ore 21.00 – Seattle Stadium
Martedì, 16 giugno 2026
- Gruppo H: Arabia Saudita-Uruguay ore 24.00 – Miami Stadium
- Gruppo G: Iran-Nuova Zelanda ore 3.00 – Los Angeles Stadium
- Gruppo I: Francia-Senegal ore 21.00 – New York New Jersey Stadium
Mercoledì, 17 giugno 2026
- Gruppo I: Iraq-Norvegia ore 24.00 – Boston Stadium
- Gruppo J: Argentina-Algeria ore 3.00 – Kansas City Stadium
- Gruppo J: Austria-Giordania ore 6.00 – San Francisco Bay Area Stadium
- Gruppo K: Portogallo-Repubblica Democratica del Congo ore 19.00 – Houston Stadium
- Gruppo L: Inghilterra-Croazia ore 22.00 – Dallas Stadium
Giovedì, 18 giugno 2026
- Gruppo L: Ghana-Panama ore 1.00 – Toronto Stadium
- Gruppo K: Uzbekistan-Colombia ore 4.00 – Mexico City Stadium
- Gruppo A: Repubblica Ceca-Sudafrica ore 18.00 – Atlanta Stadium (seconda giornata fase a gironi)
- Gruppo B: Svizzera-Bosnia Erzegovina ore 21.00 – Los Angeles Stadium
Venerdì, 19 giugno 2026
- Gruppo B: Canada-Qatar ore 24.00 – BC Place Vancouver
- Gruppo A: Messico-Corea del Sud ore 3.00 – Estadio Guadalajara
- Gruppo D: Stati Uniti-Australia ore 21.00 – Seattle Stadium
Sabato, 20 giugno 2026
- Gruppo C: Scozia-Marocco ore 24.00 – Boston Stadium
- Gruppo C: Brasile-Haiti ore 2.30 – Philadelphia Stadium
- Gruppo D: Turchia-Paraguay ore 5.00 – San Francisco Bay Area Stadium
- Gruppo F: Olanda-Svezia ore 19.00 – Houston Stadium
- Gruppo E: Germania-Costa d’Avorio ore 22.00 – Toronto Stadium
Domenica, 21 giugno 2026
- Gruppo E: Ecuador-Curaçao ore 2.00 – Kansas City Stadium
- Gruppo F: Tunisia-Giappone ore 6.00 – Estadio Monterrey
- Gruppo H: Spagna-Arabia Saudita ore 18.00 – Atlanta Stadium
- Gruppo G: Belgio-Iran ore 21.00 – Los Angeles Stadium
Lunedì, 22 giugno 2026
- Gruppo H: Uruguay-Capo Verde ore 24.00 – Miami Stadium
- Gruppo G: Nuova Zelanda-Egitto ore 3.00 – BC Place Vancouver
- Gruppo J: Argentina-Austria ore 19.00 – Dallas Stadium
- Gruppo I: Francia-Iraq ore 23.00 – Philadelphia Stadium
Martedì, 23 giugno 2026
- Gruppo I: Norvegia-Senegal ore 2.00 – New York New Jersey Stadium
- Gruppo J: Giordania-Algeria ore 5.00 – San Francisco Bay Area Stadium
- Gruppo K: Portogallo-Uzbekistan ore 19.00 – Houston Stadium
- Gruppo L: Inghilterra-Ghana ore 22.00 – Boston Stadium
Mercoledì, 24 giugno 2026
- Gruppo L: Panama-Croazia ore 1.00 – Toronto Stadium
- Gruppo K: Colombia-Repubblica Democratica del Congo ore 4.00 – Estadio Guadalajara
- Gruppo B: Svizzera-Canada ore 21.00 – BC Place Vancouver (terza giornata della fase a gironi)
- Gruppo B: Bosnia Erzegovina-Qatar ore 21.00 – Seattle Stadium
Giovedì, 25 giugno 2026
- Gruppo C: Marocco-Haiti ore 24.00 – Atlanta Stadium
- Gruppo C: Scozia-Brasile ore 24.00 – Miami Stadium
- Gruppo A: Repubblica Ceca-Messico ore 3.00 – Mexico City Stadium
- Gruppo A: Sudafrica-Corea del Sud ore 3.00 – Estadio Monterrey
- Gruppo E: Curaçao-Costa d’Avorio ore 22.00 – Philadelphia Stadium
- Gruppo E: Ecuador-Germania ore 22.00 – New York New Jersey Stadium
Venerdì, 26 giugno 2026
- Gruppo F: Giappone-Svezia ore 1.00 – Dallas Stadium
- Gruppo F: Tunisia-Olanda ore 1.00 – Kansas City Stadium
- Gruppo D: Turchia-Stati Uniti ore 4.00 – Los Angeles Stadium
- Gruppo D: Paraguay-Australia ore 4.00 – San Francisco Bay Area Stadium
- Gruppo I: Norvegia-Francia ore 21.00 – Boston Stadium
- Gruppo I: Senegal-Iraq ore 21.00 – Toronto Stadium
Sabato, 27 giugno 2026
- Gruppo H: Capo Verde-Arabia Saudita ore 2.00 – Houston Stadium
- Gruppo H: Uruguay-Spagna 2.00 – Estadio Guadalajara
- Gruppo G: Egitto-Iran ore 5.00 – Seattle Stadium
- Gruppo G: Nuova Zelanda-Belgio ore 5.00 – BC Place Vancouver
- Gruppo L: Panama-Inghilterra ore 23.00 – New York New Jersey Stadium
- Gruppo L: Croazia-Ghana ore 23.00 – Philadelphia Stadium
Domenica, 28 giugno 2026
- Gruppo K: Colombia-Portogallo ore 1.30 – Miami Stadium
- Gruppo K: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan ore 1.30 – Atlanta Stadium
- Gruppo J: Algeria-Austria ore 4.00 – Kansas City Stadium
- Gruppo J: Giordania-Argentina ore 4.00 – Dallas Stadium
Tabellone Mondiali 2026 – Gli incroci della fase ad eliminazione diretta
Tabellone Mondiali 2026 –Le date della fase ad eliminazione diretta
Il calendario Mondiali 2026 con gli orari italiani per la fase ad eliminazione diretta:
Sedicesimi di finale
- Seconda Gruppo A-Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno (ore 21.00) – Los Angeles Stadium
- Prima Gruppo C-Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno (ore 19.00) – Houston Stadium
- Prima Gruppo E-Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno (ore 22.30) – Boston Stadium
- Prima Gruppo F-Seconda Gruppo C, domenica 30 giugno (ore 3.00) – Estadio Monterrey
- Seconda Gruppo E-Seconda Gruppo I, domenica 30 giugno (Ore 19.00) – Dallas Stadium
- Prima Gruppo I-Terzo posto Gruppo C/D/F/G/H, martedì 30 giugno (ore 23.00) – New York New Jersey Stadium
- Prima Gruppo A-Terzo posto Gruppo C/E/F/H/I, mercoledì 1 luglio (ore 3.00) – Mexico City Stadium
- Prima Gruppo L-Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18.00) – Atlanta Stadium
- Prima Gruppo G-Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J, mercoledì 1 luglio (ore 22.00) – Seattle Stadium
- Prima Gruppo D-Terzo posto Gruppo B/E/F/I/J, giovedì 2 luglio (ore 2.00) – San Francisco Bay Area Stadium
- Prima Gruppo H-Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21.00) – Los Angeles Stadium
- Seconda Gruppo K-Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1.00) – Toronto Stadium
- Prima Gruppo B-Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5.00) – BC Place Vancouver
- Seconda Gruppo D-Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio (ore 20.00) – Dallas Stadium
- Prima Gruppo J-Seconda Gruppo H, sabato 4 luglio (ore 24.00) – Miami Stadium
- Prima Gruppo K-Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30) – Kansas City Stadium