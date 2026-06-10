Il Mapei Stadium vince il premio come miglior campo della Serie A 2025/2026

Il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, casa del Sassuolo Calcio, si aggiudica il titolo di Most Valuable Field della stagione 2025/2026: è il verdetto ufficiale della Lega Calcio Serie A, che ogni anno premia il miglior terreno di gioco del massimo campionato italiano.
La classifica viene stilata al termine di ogni giornata di campionato attraverso le valutazioni di quattro figure chiave: il capitano della squadra ospite, il direttore di gara, il regista della produzione televisiva e i tecnici agronomici della Lega.
Ciascuno esprime il proprio giudizio sul terreno di gioco secondo una scala che prevede tre livelli – scarso, buono ed eccellente – e lo comunica al Delegato di Lega presente all’evento o tramite l’Ufficio Competizioni LNPA. Il punteggio finale, sommato lungo l’arco dell’intera stagione, determina il campo vincitore.
Un nuovo manto erboso
Un premio che ha coinciso con un importante rinnovamento per il Mapei Stadium: l’impianto si è dotato di un nuovo manto erboso interamente naturale, realizzato dall’azienda italiana Paradello con la varietà NorthBridge.
Si tratta di una tipologia di gramigna sviluppata dalla Oklahoma State University, scelta anche per i terreni dei Mondiali 2026 in Nord America: tollerante al freddo, capace di mantenere il verde brillante anche in inverno, con una radicazione rapida e un’elevata resistenza all’usura.
La scelta segna il passaggio definitivo da un sistema ibrido a un prato cento per cento naturale. E sul fronte della sostenibilità, le circa cinque tonnellate di fibre sintetiche del vecchio campo sono state interamente riciclate, a riprova dell’attenzione ambientale che caratterizza il gruppo Mapei.
Miglior campo Serie A 2025 2026 – L’albo d’oro
Il Most Valuable Field viene assegnato per la quinta volta consecutiva dalla stagione 2021/22. Dopo la Dacia Arena di Udine (prima edizione), il Gewiss Stadium di Bergamo (2022/23), l’Allianz Stadium di Torino (2023/24) e l’U-Power Stadium di Monza (2024/25), è ora il Mapei Stadium a iscrivere il proprio nome nel palmarès del riconoscimento più verde della Serie A.
Di seguito, l’albo d’oro del premio Most Valuable Field:
2021/22 – Dacia Arena
2022/23 – Gewiss Stadium
2023/24 – Allianz Stadium
2024/25 – U-Power Stadium
2025/26 – Mapei Stadium