Mondiali 2026, dove vedere le cerimonie d'apertura: orari e canali per i tre show

Ogni spettacolo sarà però declinato in modo specifico per il Paese ospitante, e precederà la partita inaugurale della rispettiva nazione.

Tre Paesi, tre stadi, tre show. Ai Mondiali FIFA 2026 , in programma dall’11 giugno al 19 luglio, per la prima volta nella storia della manifestazione, non ci sarà un’unica cerimonia d’apertura , ma tre eventi distinti ospitati rispettivamente in Messico, Canada e Stati Uniti . Un cambiamento che riflette la natura eccezionale di questo torneo, co-organizzato da tre nazioni con 48 squadre partecipanti e ben 104 partite in programma.

Cerimonia apertura Mondiali 2026 – le date e gli orari

Si comincia giovedì 11 giugno dallo Stadio Azteca di Città del Messico, con uno show di circa sedici minuti e trenta secondi che darà ufficialmente il via ai Mondiali 2026, seguito dalla partita Messico-Sudafrica.

Venerdì 12 giugno è la volta di Toronto (BMO Field): circa 13 minuti di cerimonia precederanno il match Canada-Bosnia Erzegovina, con fischio d’inizio alle 15 ora locale, le 21 in Italia.

Nella stessa giornata, ma in serata nordamericana, tocca a Los Angeles (Los Angeles Stadium): la cerimonia inizia alle 18 locali, ovvero le 3 di notte del 13 giugno per il pubblico italiano, e introduce la prima partita al mondiale degli Stati Uniti contro il Paraguay.

Dove vedere la cerimonia di apertura in TV e streaming

Per chi vuole seguire gli show dall’Italia, la trasmissione segue la stessa programmazione delle partite sui canali che detengono i diritti del torneo.

Le cerimonie di Messico e Canada saranno visibili sia in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, sia in streaming su DAZN.

La cerimonia degli Stati Uniti, invece, sarà trasmessa in diretta esclusivamente su DAZN, disponibile tramite app su smartphone, tablet, smart TV e PC, scaricabile gratuitamente dagli store dei principali dispositivi mobili.