Mondiali 2026, dove vedere le cerimonie d'apertura: orari e canali per i tre show

Tre Paesi, tre stadi, tre show. Ai Mondiali FIFA 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, per la prima volta nella storia della manifestazione, non ci sarà un’unica cerimonia d’apertura, ma tre eventi distinti ospitati rispettivamente in Messico, Canada e Stati Uniti. Un cambiamento che riflette la natura eccezionale di questo torneo, co-organizzato da tre nazioni con 48 squadre partecipanti e ben 104 partite in programma.
I tre show hanno come filo conduttore comune l’unità nella diversità culturale, curato dal produttore Marco Balich, già firma di alcune delle più celebrate cerimonie olimpiche recenti, tra cui quelle di Milano Cortina 2026.
Ogni spettacolo sarà però declinato in modo specifico per il Paese ospitante, e precederà la partita inaugurale della rispettiva nazione.
Cerimonia apertura Mondiali 2026 – le date e gli orari
Si comincia giovedì 11 giugno dallo Stadio Azteca di Città del Messico, con uno show di circa sedici minuti e trenta secondi che darà ufficialmente il via ai Mondiali 2026, seguito dalla partita Messico-Sudafrica.
Venerdì 12 giugno è la volta di Toronto (BMO Field): circa 13 minuti di cerimonia precederanno il match Canada-Bosnia Erzegovina, con fischio d’inizio alle 15 ora locale, le 21 in Italia.
Nella stessa giornata, ma in serata nordamericana, tocca a Los Angeles (Los Angeles Stadium): la cerimonia inizia alle 18 locali, ovvero le 3 di notte del 13 giugno per il pubblico italiano, e introduce la prima partita al mondiale degli Stati Uniti contro il Paraguay.
Dove vedere la cerimonia di apertura in TV e streaming
Per chi vuole seguire gli show dall’Italia, la trasmissione segue la stessa programmazione delle partite sui canali che detengono i diritti del torneo.
Le cerimonie di Messico e Canada saranno visibili sia in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, sia in streaming su DAZN.
La cerimonia degli Stati Uniti, invece, sarà trasmessa in diretta esclusivamente su DAZN, disponibile tramite app su smartphone, tablet, smart TV e PC, scaricabile gratuitamente dagli store dei principali dispositivi mobili.