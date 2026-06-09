Qualificazioni Mondiali, dove vedere Svezia Italia femminile: segui la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Svezia Italia femminile tv streaming, gara valevole per l’ultima giornata del girone di qualificazione.
Le Azzurre del commissario tecnico Andrea Soncin cercano una vittoria contro l’unica squadra che le ha fin qui battute nel girone. I tre punti sono la condizione necessaria per poter sperare di strappare il pass per i Mondiali in Brasile del 2027. Contestualmente, però, la capolista del girone, la Danimarca, dovrà perdere con la Serbia, fanalino di coda con un solo punto. Una condizione difficile, ma che impone all’Italia di crederci fino in fondo.
Dove vedere Svezia Italia femminile tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Svezia-Italia femminile, match valido per l’ultima giornata del girone di qualificazione per i Mondiali 2027, si terrà allo stadio Gamla Ullevi di Goteborg, martedì 9 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.
Le convocate di Soncin:
PORTIERI
- Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Marsiglia);
DIFENSORI
- Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Aurica (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan);
CENTROCAMPISTE
- Melissa Bellucci (Napoli Women), Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);
ATTACCANTI
- Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Bay FC), Benedetta Glionna (Inter), Margherita Monnecchi (Lazio), Martina Piemonte (Lazio), Noemi Visentin (Lazio).