Amichevole, dove vedere Italia Albania Under 21 tv streaming: segui la sfida in diretta

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Tornano in campo gli Azzurrini che, eccezionalmente, saranno guidati da Carmine Nunciata, commissario tecnico dell’Under 20, dopo la “promozione” momentanea di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale maggiore. E proprio come fatto da quest’ultimo, che ha convocato diversi suoi elementi dall’Under 21, Nunziata ha voluto premiare i maggiori talenti azzurri dell’Under 20 per questa amichevole che sarà seguita in autunno dalle ultime due partite per le qualificazioni agli Europei di categoria.