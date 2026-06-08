Amichevole, dove vedere Italia Albania Under 21 tv streaming: segui la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Albania Under 21 tv streaming, gara amichevole prima dell’estate.
Tornano in campo gli Azzurrini che, eccezionalmente, saranno guidati da Carmine Nunciata, commissario tecnico dell’Under 20, dopo la “promozione” momentanea di Silvio Baldini sulla panchina della Nazionale maggiore. E proprio come fatto da quest’ultimo, che ha convocato diversi suoi elementi dall’Under 21, Nunziata ha voluto premiare i maggiori talenti azzurri dell’Under 20 per questa amichevole che sarà seguita in autunno dalle ultime due partite per le qualificazioni agli Europei di categoria.
Dove vedere Italia Albania Under 21 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Albania Under 21, match valido per una amichevole, si terrà allo stadio comunaleOmero Tognon di Fontanafredda, lunedì 8 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.15. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.
I convocati di Nunziata:
PORTIERI
- Diego Mascardi (Spezia), Lapo Siviero (Torino), Lorenzo Torriani (Milan);
DIFENSORI
- Wisdom Amey (Pianese), Adam Bakoune (Monza), Gabriele Calvani (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Christian Corradi (Trento) Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli), Giacomo Stabile (Bari);
CENTROCAMPISTI
- Federico Cassa (Catanzaro), Aaron Ciammaglichella (Juve Stabia), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mattia Mannini (Juve Stabia), Patrick Nuamah (Catanzaro), Fabio Rispoli (Catanzaro), Kevin Zeroli (Juve Stabia);
ATTACCANTI
- Gabriele Alesi (Catanzaro), Matteo Lavelli (Inter), Alvin Okoro (Juve Stabia), Simone Pafundi (Sampdoria), Emanuele Rao (Bari), Dominic Vavassori (Atalanta).