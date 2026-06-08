Dove vedere Francia Irlanda del Nord tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. I padroni di casa, fra i grandi favoriti per la vittoria finale, vogliono riscattarsi subito dopo la sconfitta con la Costa d’Avorio. Gli ospiti, invece, non sono riusciti a strappare il pass per il torneo iridato.

Dove vedere Francia Irlanda del Nord tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Francia-Irlanda del Nord, match amichevole, si terrà alla Decathlon Arena di Lille, l’8 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.10.

La sfida sarà disponibile anche gratuitamente in Italia su Cielo. Le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Francia e Irlanda del Nord sarà visibile anche su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile.